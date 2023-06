Draft da NBA 2023: veja horário e onde assistir ao vivo

Nesta quinta-feira, 22, ocorre o Draft da NBA 2023, evento em que as franquias da liga tem a oportunidade de escolher novos jogadores para reforçar seus elencos na próxima temporada.

O Draft é realizado anualmente após o fim dos playoffs. No evento, os times escolhem jogadores jovens de universidades, que geralmente disputam basquete universitário, para compor o elenco do próximo ano.

Este ano, as atenções estão para Victor Wembanyama, jogador de 19 anos que provavelmente deve ser escolhido em primeiro. Apesar de não ter jogado um minuto sequer com uma camisa da NBA, o jovem francês está prestes a fechar uma série de acordos lucrativos, que provavelmente o tornarão um dos atletas de maior sucesso comercial da história.

O que é e como funciona o draft da NBA?

Confira a ordem de escolhas das franquias no Draft NBA 2023

San Antonio Spurs Charlotte Hornets Portland Trail Blazers Houston Rockets Detroit Pistons Orlando Magic Indiana Pacers Washington Wizards Utah Jazz Dallas Mavericks Orlando Magic (via Chicago Bulls) Oklahoma City Thunder Toronto Raptors New Orleans Pelicans Atlanta Hawks Utah Jazz (via Minnesota Timberwolves) Los Angeles Lakers Miami Heat Golden State Warriors Houston Rockets (via Los Angeles Clippers) Brooklyn Nets (via Phoenix Suns) Brooklyn Nets Portland Trail Blazers (via New York Knicks) Sacramento Kings Boston Celtics (via Memphis Grizzlies) Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers) Charlotte Hornets (via Denver Nuggets) Utah Jazz (via Philadelphia 76ers) Denver Nuggets (via Indiana Pacers) Los Angeles Clippers (via Milwaukee Bucks) Detroit Pistons Denver Nuggets (via Indiana Pacers) San Antonio Spurs Charlotte Hornets (via Philadelphia 76ers) Washington Wizards (via Portland Trail Blazers) Orlando Magic Oklahoma City Thunder (via Washington Wizards) Sacramento Kings (via Indiana Pacers) Charlotte Hornets (via Utah Jazz) Indiana Pacers (via Denver Nuggets) Charlotte Hornets (via Oklahoma City Thunder) Washington Wizards (via Chicago Bulls) Portland Trail Blazers (via Atlanta Hawks) San Antonio Spurs (via Toronto Raptors) Memphis Grizzlies (via Minnesota Timberwolves) Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans) Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers Cleveland Cavaliers (via Golden State Warriors) Oklahoma City Thunder (via Miami Heat) Brooklyn Nets Phoenix Suns Minnesota Timberwolves (via New York Knicks) Sacramento Kings Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers) Memphis Grizzlies (duas escolhas, via Chicago Bulls e Philadelphia 76ers) Washington Wizards (via Boston via Charlotte) Milwaukee Bucks

Mock Draft da NBA 2023: confira as projeções das escolhas

Victor Wembanyama (pivô, San Antonio Spurs) Scoot Henderson (armador, Charlotte Hornets) Brandon Miller (ala, Portland Trail Blazers) Amen Thompson (armador, Houston Rockets) Cam Whitmore (ala, Detroit Pistons) Ausar Thompson (armador, Orlando Magic) Jarace Walker (ala, Indiana Pacers) Anthony Black (armador, Washington Wizards) Taylor Hendricks (ala, Utah Jazz) Cason Wallace (armador, Dallas Mavericks) Gradey Dick (ala, Orlando Magic) Bilal Coulibaly (ala, Oklahoma City Thunder) Jalen Hood-Schifino (ala, Toronto Raptors) Dereck Lively II (pivô, New Orleans Pelicans) Nick Smith Jr. (armador, Atlanta Hawks) Kobe Bufkin (armador, Utah Jazz) Jett Howard (ala, Los Angeles Lakers) Jordan Hawkins (ala, Miami Heat) Kris Murray (ala, Golden State Warriors) Noah Clowney (ala, Houston Rockets) Dariq Whitehead (ala, Brooklyn Nets) Jaime Jaquez Jr. (armador, Brooklyn Nets) Leonard Miller (ala, Portland Trail Blazers) Olivier-Maxence Prosper (ala, Sacramento Kings) Colby Jones (ala, Memphis Grizzlies) Brice Sensabaugh (ala, Indiana Pacers) Keyonte Geogrge (armador, Charlotte Hornets) Brandin Podziemski (ala, Utah Jazz) Rayan Rupert (ala, Indiana Pacers) Ben Sheppard (ala, Los Angeles Clippers)

Onde assistir drafts da NBA ao vivo;

O Draft da NBA 2023, às 21h, terá transmissão na TV fechada pela ESPN e online pela plataforma Star+.

Como assistir os drafts da NBA online?

