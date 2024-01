Coritiba fecha com a Reals o maior acordo de patrocínio máster da sua história

O Coritiba anunciou nesta segunda-feira, 22, um novo patrocinador máster para a temporada de 2024, ao fechar um acordo com a Reals, uma empresa de apostas em ascensão no cenário brasileiro. Válido até dezembro deste ano, o contrato representa a maior parceria financeira da história da equipe.

Carlos Amodeo, CEO do Coritiba SAF, enfatizou a importância da parceria com a Reals como um passo significativo para a valorização das propriedades comerciais do clube.

“A parceria com a Reals é um passo importante para a valorização das propriedades comerciais do clube. É o maior patrocínio máster da história do clube, o que está alinhado com a nossa estratégia da gestão de impulsionar a marca do Coritiba. Este crescimento passa por uma nova política de atuação juntos aos parceiros de negócio e pelo nosso objetivo de ampliar as receitas geradas por novos acordos comerciais”, pontua Carlos Amodeo, CEO do Coritiba SAF.

Além de ocupar o espaço principal nos uniformes da equipe profissional e da base, a Reals, eleita a "Rising Star of The Year" ("Estrela em Ascensão do Ano”) de 2023 pela SiGMA World (Autoridade Mundial de Jogos Online), vai contar também com visibilidade em placas de publicidade, no backdrop, nas redes sociais e realizará ativações junto aos sócios e torcedores.

Rafael Borges, Country Manager da Reals, destaca que a exposição na camisa é apenas o começo e que a empresa tem um projeto em conjunto com a gestão do clube para valorizar os sócios e torcedores, buscando o retorno do Coritiba à Série A do Brasileiro. O contrato, intermediado pela agência Wolff Sports, também prevê uma bonificação ao Coritiba, caso o time conquiste o acesso à Série A.

A estreia da Reals no uniforme de jogo ocorrerá já nesta segunda-feira, às 20h, durante o confronto do Coritiba contra o São Joseense, no Couto Pereira, pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense.