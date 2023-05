Coritiba anuncia acerto da venda da SAF por valor bilionário; veja detalhes e próximos passos

O Coritiba anunciou nesta terça-feira, 9, o acordo com a Treecorp, gestora de investimento em empresas, para venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Um vídeo com detalhes da transação foi publicado nas redes sociais do clube.

Considerado o "próximo passo da evolução" do Coritiba, o acordo prevê a cessão de 90% do capital do clube-empresa para a gestora por um investimento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão em um período de dez anos.

A oficialização da venda depende da aprovação do Conselho Deliberativo, da assembleia de sócios do clube e também do juízo da Recuperação Judicial. Uma assembleia foi convocada para esta quarta-feira.

Por qual valor o Coritiba vendeu a SAF e como será utilizado?

O acordo prevê que 90% da SAF foi vendida por R$ 1,3 bilhão. Segundo o Coritiba, o valor "expressivo nunca visto na história do clube" será utilizado para:

Quitação total da dívida do clube, valor de R$ 270 milhões

Construção de um novo centro de treinamento, investimento de R$ 100 milhões

Reforma e modernização do estádio Couto Pereira, valor de R$ 500 milhões

Valor para reforços e capital de giro — R$ 450 milhões

Com a operação, o clube garante que terá a possibilidade de disputar títulos de expressão em todas as categorias. Entre os detalhes do contrato, está a obrigação de investimento em contratações e no centro de treinamento do clube. "A Treecorp buscará, por meio da maximização dos resultados da SAF, a valorização dos recursos que aportará e que somente será possível com o aumento nos números de receita e o sucesso do Coritiba dentro de campo", afirma o comunicado.

Da recuperação judicial para acordo de R$ 1,3 bilhão

O clube do Paraná passa por um processo, iniciado em 2021, de reformulação administrativa e financeira, tendo em vista a possibilidade de venda da SAF. O clube pediu recuperação judicial para renegociar suas dúvidas. O acordo foi aprovado em outubro de 2022 e prevê descontos e prazo de pagamento em até 12 anos. Com a venda da SAF, o clube associativo irá receber repasses da gestora para cumprir com os acordos da recuperação judicial.

"O Coritiba fez um processo diferente dos acordos de SAFs anteriores. Pediu recuperação judicial, organizou a casa para, então, atrair o investimento. Se estamos vendo uma segunda onda das SAFs, analisando que não se vende mais o futebol em troca da dívida, é cedo para dizer. Mas as próximas aquisições vão nos mostrar o verdadeiro cenário de onde estamos" afirma Armênio Neto, especialista em novos negócios da indústria do esporte.

O que é a Treecorp