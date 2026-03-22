Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, 22, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico fecha a rodada e coloca frente a frente um alvinegro pressionado pela sequência de quatro partidas sem vencer e um rubro-negro em crescimento desde a chegada de Leonardo Jardim. Veja onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Corinthians para o confronto

A equipe paulista não vence uma partida no tempo normal há mais de um mês, quando bateu o Athletico-PR. No Brasileirão, a equipe soma quatro jogos seguidos sem vitória, com duas derrotas e dois empates, cenário que aumentou a pressão sobre Dorival Júnior.

Além do momento recente ruim, o clássico aparece como chance de resposta diante de um adversário direto do pelotão de cima. Com 9 pontos e ocupando a 9ª colocação, pressão em Itaquera aumentou após o empate sem gols contra a Chapecoense na última rodada.

Para o jogo, o Corinthians não terá Felipe Longo e Hugo, ambos lesionados. Lingard ainda aguarda visto de trabalho, e Allan desfalca a equipe por estar emprestado justamente pelo Flamengo

Como chega o Flamengo para o confronto

Desde a chegada de Leonardo Jardim, o time foi campeão carioca e engatou três vitórias seguidas no Brasileirão sem sofrer gols. A equipe chega embalada já que venceu o Remo por 3 a 0 na última quinta, 13, e já aparece em 4º lugar com 13 pontos, três atrás do líder Palmeiras e com um jogo a menos.

Para a partida, o técnico português terá mudanças. Erick Pulgar e Léo Pereira cumprem suspensão, enquanto Saúl está lesionado e Bruno Henrique é dúvida.

O que muda em relação à final da Supercopa do Brasil

O reencontro ganha peso por causa do primeiro grande duelo entre os clubes em 2026. Na final da Supercopa do Brasil, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 diante de 71.244 torcedores, público recorde do torneio e do Mané Garrincha. Com o resultado, o time paulista conquistou o bicampeonato da competição.

Do lado do Flamengo, a derrota na Supercopa foi tratada como marco de um início turbulento de temporada, sendo o estopim para a crise que antecedeu a mudança de comando técnico de Filipe Luís.

Onde assistir Corinthians x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão ao vivo pela Record, pelo Premiere e pela CazéTV no YouTube.

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Vitão, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta (Paquetá); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.