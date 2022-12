Coreia do Sul vence Portugal e tira Uruguai da Copa do Mundo; Portugal avança em primeiro

O Grupo H da Copa do Mundo do Catar ficou definido. Portugal e Coreia do Sul fazem as melhores campanhas e avançam para as oitavas de final. Com esse resultado, 14 seleções já estão classificadas para a próxima fase.

Em jogo emocionante, Uruguai vence Gana por 2 a 0, porem não se classifica. A equipe precisava de mais um gol para avançar, pois tinha um gol de saldo a menos que a Coreia.

Já no outro jogo, Coreia do Sul vence o líder Portugal por 2 a 1 e consegue a segunda vaga no grupo. A equipe somou 4 pontos e se classificou pelo saldo de gols.

A combinação dos dois resultados classifica o Portugal em 1º lugar, com 6 pontos, e Coreia do Sul em 2º, com 4 pontos.

Quem a Portugal enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em primeiro no grupo, a seleção portuguesa enfrenta o 2ª colocada do Grupo E, nesse momento é a Suíça.

Quem Coreia do Sul enfrenta nas oitavas de final?

Por ficar em segundo no grupo, a seleção coreana enfrenta o 1ª colocada do Grupo F, nesse momento é o Brasil.

Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

