Pia Sundhage anuncia convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina 2023; veja nomes

A seleção brasileira feminina começa a ser convocada para a Copa do Mundo 2023 nesta terça-feira, 27. A técnica Pia Sundhage começou a anunciar a lista das jogadoras no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O Brasil estreia contra a França no dia 29 de julho, no Grupo F. Serão, ao todo, 26 jogadoras convocadas, sendo três suplentes, que serão cortadas antes do Mundial.

Jogadoras convocadas por Pia para a Copa do Mundo 2022

Goleiras

Letícia Izidoro (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila Rodrigues (Santos)

Laterais

Antônia (Levante)

Bruninha (Gotham FC)

Tamires (Corinthians)

Zagueiras

Kathellen (Real Madrid)

Kathellen (Real Madrid) Lauren (Madrid CFF)

Mônica Hickman (Madrid CFF)

Rafaelle (Arsenal)

Meias

Adriana (Orlando Pride)

Ary Borges (Racing Louisville)

Duda Sampaio (Corinthians)

Andressa Alves (Roma)

Luana (Corinthians)

Ana Vitória (Benfica)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Bia Zaneratto (Palmeiras) Debinha (Kansas City Current)

Geyse (Barcelona)

Kerolin (North Carolina Courage)

Nicole (Benfica)

Gabi Nunes (Madri CFF)

Marta (Orlando Pride)

Seleção brasileira feminina quer conquistar o primeiro título

A seleção feminina segue em busca do título inédito da Copa do Mundo. A melhor campanha até o momento foi em 2007, quando o time de Marta perdeu para a Alemanha na final. Presenças como a das atacantes Debinha e Bia Zaneratto devem ser confirmadas, além da Marta, considerada maior jogadora de todos os tempos.

Em entrevista à EXAME, Bia Zaneratto afirmou que o grupo está fechado com a treinadora: "Nossa relação com Pia é muito boa! Ela veio para somar bastante e nós vemos nossa evolução. Tudo isso é fruto do que ela traz para a gente, juntando com a mescla da experiência dela com o estilo brasileiro de jogar. Nosso grupo está forte, com jogadoras experientes e novas, trazendo equilíbrio", destacou.

Marta vai jogar na Copa do Mundo feminina de 2023?

A maior artilheira da história estará presente na lista de convocados de Pia. Onde e como jogará, no entanto, é um assunto incerto. A jogadora deve disputar sua última copa pela seleção brasileira e, até o momento, já marcou 119 gols em 180 jogos do Brasil, com média de 0,66 gol por partida.

Na preparação para a Copa, Marta apresentou lesão grave no joelho e ficou parada de março de 2022 até fevereiro de 2023. Agora, ela retornou aos campos e está preparada para o campeonato mundial.

Qual é o grupo do Brasil na Copa do Mundo feminina?

Grupo F