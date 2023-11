Copa do Mundo 2026: onde serão realizados os jogos do próximo mundial?

O desenrolar das Eliminatórias da Copa do Mundo deixa muitos brasileiros ansiosos quanto à classificação da Seleção. Enquanto a briga pela vaga continua, os preparativos para o Mundial já estão em execução.

Organizadora do torneio, a FIFA anunciou que a Copa do Mundo 2026 será disputada em três países: Canadá, México e nos Estados Unidos.

A competição também será a primeira edição de um Mundial com três sedes - até então, com exceção do Japão e Coreia do Sul, em 2002, já que todos os outros torneios ocorreram em apenas um país. A próxima Copa também vai contar com um componente especial: serão 48 países participantes.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada quais países?

Canadá, Estados Unidos e México.

Qual será o formato do Mundial?

A Copa do Mundo de 2026 será a mais grandiosa até o momento, marcando também a estreia do torneio com a participação de 48 seleções. Embora tenha sido anunciado em 2017 que o torneio seria estruturado em 16 grupos compostos por três seleções cada, a FIFA ainda não determinou o formato definitivo da competição.

No momento, três possibilidades estão em consideração: manter os 16 grupos com três seleções, reduzir para 12 grupos com quatro equipes cada ou optar por apenas duas fases com 24 equipes em cada fase. A decisão final sobre o formato da disputa será tomada pelo Conselho da FIFA no próximo ano.

Por que a Copa terá três sedes?

Devido ao aumento no número de seleções, há um maior deslocamento de torcedores e trabalhadores, alé da necessidade de haver mais locais prontos para receber os jogos. Isso eleva a demanda por estádios e infraestrutura para receber uma competição maior.

Quais são as cidades-sede?