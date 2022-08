Copa do Brasil: quando serão os jogos de volta das semifinais; veja datas

Depois dos grandes jogos na noite emocionante de ontem (24), os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil já têm data marcada. Flamengo e São Paulo decidem antes no Maracanã e esperam o adversário na final que sairá do empatado confronto entre Corinthians e Fluminense.

Depois de vencer por 3 a 1 no Morumbi, o Flamengo decide a vaga na grande final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã, na quarta-feira, dia 14 de setembro, às 21h45.

O vencedor saberá seu adversário na decisão no dia seguinte, já que Corinthians e Fluminense, que empataram por 2 a 2 no Rio de Janeiro, resolvem o confronto na quinta-feira, 15 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena.

Até lá, cada um dos quatro times têm compromissos importantes. Ainda vivos em três competições, Flamengo e São Paulo entram em campo cinco vezes antes de voltarem a se encontrar pela Copa do Brasil. Já Corinthians e Fluminense jogam "apenas" três vezes antes de decidirem a vaga na final do mata-mata nacional. Os paulistas ainda fazem um clássico Majestoso pelo Brasileirão.

Veja os próximos jogos dos semifinalistas da Copa do Brasil

Flamengo

Botafogo x Flamengo - 28/08 - 18h - Nilton Santos - Brasileirão

Vélez Sarsfield x Flamengo - 31/08 - 21h30 - José Amalfitani - Libertadores (semifinais)

Flamengo x Ceará - 04/09 - 11h - Maracanã - Brasileirão

São Paulo

São Paulo x Fortaleza - 28/08 - 16h - Morumbi - Brasileirão

Atlético-GO x São Paulo - 01/09 - 21h30 - Serra Dourada - Copa Sul-Americana (semifinais)

Cuiabá x São Paulo - 04/09 - 19h - Arena Pantanal - Brasileirão

Corinthians

Corinthians x Red Bull Bragantino - 29/08 - 21h30 - Brasileirão

Corinthians x Internacional - 04/09 - 20h - Brasileirão

São Paulo x Corinthians - 11/09 - 16h - Morumbi - Brasileirão

Fluminense

Fluminense x Palmeiras - 27/08 - 19h - Brasileirão

Athletico PR x Fluminense - 03/09 - 19h - Brasileirão

Fluminense x Fortaleza - 10/09 - 19h - Brasileirão

