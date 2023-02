Conmebol anuncia Coca-Cola e Powerade como patrocinadoras oficiais da Libertadores

A Conmebol anunciou na quinta-feira, 2, as marcas Coca-Cola e Powerade como novas patrocinadores oficiais dos torneios da entidade. O contrato de quatro anos, de 2023 a 2026, inclui a Libertadores, Libertadores Feminina, Recopa e Copa Sul-Americana.

O acordo inclui a exposição das marcas nos estádios, tanto no campo quanto na zona mista nos bancos e vestiários. Haverá também ativações nos estádios e na Fan Zone, além de atividades especiais com jogadores que atuam como embaixadores da Conmebol. A Coca-Cola também terá o direito de organizar o Tour das Copas, uma oportunidade única de levar os icônicos troféus em uma turnê por toda a região. A empresa também irá lançar edições limitadas de produtos relacionados às competições.

“Estamos muito emocionados e orgulhosos com o anúncio deste patrocínio exclusivo que reúne uma instituição como a Conmebol, que é sinônimo de futebol em toda a região, com duas marcas icônicas: Coca-Cola e Powerade que celebram a magia do esporte em todo o mundo”, disse Bruno Pietracci, presidente da Coca-Cola Company America Latina, em nota.

A Coca-Cola tem relação de longa data com o futebol e grandes competições esportivas. A marca patrocina os Jogos Olímpicos, Wimbledon, Eurocopa, e a Copa do Mundo da Fifa. Na última edição da competições de seleções da Europa, a Coca-Cola teve destaque após o atacante português Cristiano Ronaldo retirar duas garrafas do gigante americano da mesa que estava.