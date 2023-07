Arthur Friedenreich: conheça 'El Tigre', craque brasileiro homenageado pelo Google

Nesta terça-feira, 18, o Google homenageia com um doodle o jogador Arthur Friedenreich, o primeiro futebolista a jogar profissionalmente no Brasil. Apelidado de "El Trigre", Arthur foi a primeira grande estrela do futebol brasileiro.

A homenagem é referente ao nascimento do jogador, 18 de julho de 1892. Em 1999, ele foi eleito o quinto maior jogador brasileiro de todos os tempos pela IFFHS

Quem foi Arthur Friedenreich?

Filho de funcionários públicos, Arthur nasceu em São Paulo no ano de 1892. Apelidado de "Fried", ele começou a jogar futebol quando ainda era adolescente nos clubes Germânia (agora Pinheiros), Mackenzie, Ypiranga e o Paulistano.

Sua posição inicial era de centroavante e pesquisadores afirmam que ele acabou introduzindo novas técnicas no futebol brasileiro ainda jovem, como dribles curtos, chutes de efeito e fintas de corpo.

Foi campeão do campeonato paulista em várias ocasiões pelo clube Paulistano. Além disso, jogou pelo São Paulo, ganhando mais um campeonato paulista em 1931. O time que venceu o campeonato naquele ano foi chamado de "Esquadrão de Aço" e tinha os seguintes jogadores: Nestor, Clodô e Bartô; Mílton, Bino.

Pela seleção brasileira, El Tigre venceu a Copa América em 1919, primeiro título oficial da seleção brasileira. Na ocasião, ele marcou o gol do título contra o Uruguai, sagrando-se artilheiro da competição.

Leia também: