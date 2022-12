Com recorde de Messi, Argentina vence Croácia e está na final da Copa do Mundo

A Argentina está classificada para a final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu a Croácia por 3 a 0 e avança para a próxima fase da competição. Liderados pelo craque Lionel Messi, a equipe comandada pelo técnico Scaloni, retorna a uma final de Copa do Mundo oito ano depois.

Aos 32 do primeiro tempo, Julián Álvarez recebe lançamento longo nas costas da defesa, finaliza fraco de lado na saída de Livakovic, porem o árbitro pega penalidade do goleiro no camisa 9.

Messi bate forte no ângulo direito e abre o placar para a Argentina. Com esse gol, ele se tornou o maior artilheiro argentino em Copas do Mundo.

VEJA COMO FOI O JOGO ENTRE ARGENTINA X CROÁCIA

Seis minutos depois, aos 38, Julián Álvarez traz a bola dominada pelo meio na puxada de contra-ataque, passa entre dois zagueiros, ganha de Sosa na dividida e finaliza na saída de Livakovic para ampliar o placar.

A Argentina enfrenta o vencedor de França ou Marrocos no próximo domingo, 18.

