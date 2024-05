Com apenas 23 anos, tenista mais rica do mundo tem fortuna maior que Federer, Nadal e Djokovic

Com apenas 23 anos, a americana Emma Navarro se destaca no mundo do tênis por ser dona da maior fortuna entre todos os participantes do torneio de Roland Garros, que começou neste fim de semana.

Ocupando a 24ª posição no ranking global do circuito feminino da WTA, Emma é filha do investidor Ben Navarro, proprietário do Sherman Financial Group e do banco Credit One.

Segundo o jornal britânico The Mirror, Emma Navarro possui uma fortuna estimada em US$ 3 bilhões, tornando-a a tenista mais rica do mundo. Ela supera grandes nomes do esporte, como Roger Federer (US$ 550 milhões), Novak Djokovic (US$ 240 milhões) e Rafael Nadal (US$ 220 milhões).

Trajetória no tênis

Desde que ingressou no circuito profissional em abril de 2019, Emma Navarro conquistou seu primeiro título em janeiro deste ano, vencendo a experiente belga Elise Mertens por 2 a 1 na final do WTA 250 de Hobart, na Nova Zelândia.

A atleta foi considerada a melhor revelação do tênis do país e se matriculou na Universidade da Virgínia no semestre de outono de 2020. Navarro conquistou o título de simples feminino da Divisão 1 da NCAA em maio de 2021, em seu ano de caloura. Com essa vitória, ela garantiu um "wild card" para a chave principal do US Open de 2021, onde fez sua estreia em um Grand Slam.

Em sua estreia no Aberto da França de 2023 como "wild card", ela avançou para a segunda rodada ao derrotar a "lucky loser" Erika Andreeva, conquistando sua primeira vitória em um Major.

Navarro alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de nível WTA Tour no Bad Homburg Open de 2023 como reserva, vencendo Alizé Cornet e Rebeka Masarova por desistência.

Ela entrou no top 50 do ranking mundial, ocupando a 49ª posição, após chegar à primeira rodada do US Open de 2023 e alcançar outra semifinal no San Diego Open, em 18 de setembro de 2023. Navarro se tornou a terceira americana a entrar no Top 50 em 2023, ao lado de Alycia Parks e Peyton Stearns. Em novembro, ela chegou à semifinal do Dow Tennis Classic, onde perdeu para Jana Fett em um jogo de três sets.

Onde assistir Roland Garros 2024 ao vivo?

A chave principal de Roland Garros começou neste domingo, 26. A transmissão do torneio será feita pela ESPN na televisão. Para quem quiser assistir aos jogos pela internet, o serviço de streaming Star+ transmitirá todos as partidas de todas as quadras.