Real Madrid x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Real Madrid e Napoli se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 17h, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pela quinta rodada da Champions League.

Já classificado e na liderança do grupo com 12 pontos, o Real Madrid entra em campo buscando manter a primeira colocação. Os Merengues estão apenas dois pontos do seu adversário, e caso seja derrotado, pode se classificar em segundo.

Do outro lado o Napoli, precisa vencer para sonhar com a liderança. A equipe de Napoles empatou com o Union Berlim na última rodada, porém assim como o Real também está classificada.

Escalação do Real Madrid contra o Napoli hoje

Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Kross (Modric); Rodrygo, Bellingham e Joselu

Escalação do Napoli contra o Real Madrid hoje

Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Oliveira; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje pela Liga dos Campeões

O jogo desta quarta-feira, às 17h, entre Real Madrid e Napoli terá transmissão na TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo Real Madrid x Napoli online?

Você pode assistir a partida online pelo HBO Max

Qual o próximo jogo do Real Madrid ?