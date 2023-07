CazéTV: Casimiro vai transmitir Copa do Mundo Feminina 2023 online; veja como assistir

Após o sucesso com a Copa do Catar, o streamer brasileiro Casimiro se prepara para o desafio de transmitir os jogos da Copa do Mundo Feminina 2023. Ainda ao vivo e gratuitamente, a "Copa do Cazé" transmitirá todas as 64 partidas do torneio feminino.

A CazéTV já tem fechado até o momento 11 patrocinadores, como Coca Cola, Itaú, Visa, McDonald's, Unilever e Esportes da Sorte. Além deles, aparecem Eurofarma, iFood, Latam, Mastercard, Mercado Livre e Sensodyne.

Para essa edição, Casimiro convidou a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil para comandar a cobertura diretamente dos países sede.

Quem perder o ao vivo poderá visitar o canal posteriormente para assistir cortes da partida. Vídeos reagindo aos melhores momentos de todos os jogos, entrevistas com Valentina Bandeira e outros trechos da live também serão publicados no canal do streamer, "Cortes do Casimito".

Quais jogos da Copa o Casimiro vai transmitir?

A CazéTV fará a cobertura de todos os jogos da Copa Feminina 2023. Todos os 64 jogos poderão ser assistidos gratuitamente, ao vivo e com imagens.

Como assistir a Copa Feminina pelo CazéTV?

A transmissão pode ser acompanhada tanto pela Twitch quanto pelo YouTube, e não se limita ao jogo: Casimiro estará ao vivo ao longo do dia, independente do horário da partida.

A partir do dia 20, a CazéTV transmite TODOS os jogos da Copa do Mundo AO VIVO. É isso mesmo que você leu. Ah, mas esse aqui? E aquele outro? SIM, TODOS. Os 64 jogos, AO VIVO, DE GRAÇA E COM IMAGENS! .🔥 pic.twitter.com/EKGdfssf1a — CazéTV (@CazeTVOficial) July 2, 2023

