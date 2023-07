Nova Zelândia x Noruega: onde assistir ao vivo o jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina

Nova Zelândia e Noruega se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 04h, no estádio Eden Park, em Auckand na Nova Zelãndia. A partida é válida pela abertura da Copa do Mundo Feminina.

Uma das anfitriãs do torneio, a Nova Zelândia entra para a Copa do Mundo sem muito favoritismo. A equipe venceu apenas um dos nove jogos que disputou em 2023, porem espera com apoio da torcida local, fazer um bom desempenho.

Do outro lado a Noruega, é considerada um time mais tradicional na modalidade. A equipe, comandada Hege Riise, conta com a primeira bola de ouro feminina da história, a atacante Ada Hegerberg.

Onde assistir ao vivo o jogo Nova Zelândia e Noruega pela Copa do Mundo Feminina?

O jogo desta quinta-feira, às 04h entre Nova Zelândia e Noruega terá transmissão exclusiva na SporTV e Cazé TV.

Como assistir o jogo do Nova Zelândia e Noruega online?

A partida será transmitida pelo Youtube no canal Cazé TV

Quais são os próximos jogos da Nova Zelândia?

25/07 – 2h30 – Nova Zelândia x Filipinas

30/07 – 4h – Suíça x Nova Zelândia

Quais são os próximos jogos da Noruega?

25/07 – 5h – Suíça x Noruega

30/07 – 4h – Noruega x Filipinas

LEIA TAMBÉM: