Carabobo x Bragantino: horário, onde assistir e prováveis escalações

Em momentos distintos, Carabobo e Bragantino se enfrentam na Venezuela pela abertura da fase de grupos da Sul-Americana

Bragantino vive boa fase após a pausa para Data Fifa e quer seguir vencendo ( (Foto de Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images) )

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 05h55.

Carabobo x Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 21h30, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Como chega o Carabobo para o confronto

Em oitavo lugar no Campeonato Venezuelano, o Carabobo chega à Sul-Americana após ser eliminado na pré-Libertadores. 

A equipe contará com o apoio de sua torcida, jogando em casa, para buscar uma vitória em cima do Massa Bruta e afastar a sequência indigesta. Nos últimos dois jogos, a equipe venezuelana somou dois empates e uma derrota pelo torneio local.

Como chega o Bragantino para o confronto

Já o Bragantino quer aproveitar o bom momento que está vivendo após a paralisação da Data Fifa. A equipe comandada por Vagner Mancini venceu o Flamengo e o Mirassol pelo Brasileirão e chega embalada para a Sul-Americana.

No entanto, para a estreia, o clube não contará com Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício, Davi Gomes e Fernando, lesionados. Eduardo Sasha é dúvida.

Onde assistir a Carabobo x Bragantino

O duelo entre Carabobo x Bragantino será transmitido pela ESPN 4 e Disney+. A partida está marcada para as 21h30 desta quinta-feira.

Prováveis escalações

Deportivo Carabobo (Técnico: Daniel Farías)

Bruera; Fuentes, González, Neira e Tortolero; Pérez, Meza e Núñez; Berríos, Martínez e Ramírez.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Herrera; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Henry Mosquera.

