Bragantino x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo hoje

O Red Bull Bragantino recebe o Flamengo nesta quinta-feira, 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O confronto é válido pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.

Como chega o Bragantino para o confronto

O Massa Bruta vive um péssimo momento na Série A e não vence há seis rodadas, acumulando três derrotas consecutivas. A equipe inicia a rodada a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 8 pontos.

O técnico Vagner Mancini tem desfalques importantes: Fabrício, Guzmán Rodríguez, Vanderlan e Fernando seguem lesionados. O atacante Eduardo Sasha é dúvida.

Como chega o Flamengo para o confronto

O Rubro-negro aparece na 5ª posição, com 14 pontos. Uma vitória fora de casa é fundamental para o time voltar ao G-4.

O técnico enfrenta limitações após a Data Fifa: Léo Pereira, Danilo, Varela, De la Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Gonzalo Plata participaram dos compromissos de suas seleções e podem não estar totalmente disponíveis. Também estão fora Alex Sandro (lesionado), Saúl (em recuperação de cirurgia) e Evertton Araújo, suspenso após expulsão contra o Corinthians.

Para suprir as ausências, Jardim convocou o lateral-direito Daniel Sales, de 19 anos, do time sub-20.

Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo

Bragantino x Flamengo terá transmissão pela TV Globo e pelo Premiere. O duelo acontece nesta quinta-feira, 2, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Prováveis escalações

Bragantino (Vagner Mancini)

Cleiton; Hurtado, G. Marques, Alix e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Rodriguinho; Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera.

Flamengo (Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino, Pedro.