Bragantino x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo hoje

Flamengo: equipe enfrenta o Bragantino invicto há nove jogos sob Leonardo Jardim (MAURO PIMENTEL / AFP) (MAURO PIMENTEL / AFP/Getty Images)
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Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h56.
O Red Bull Bragantino recebe o Flamengo nesta quinta-feira, 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O confronto é válido pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.
O Massa Bruta vive um péssimo momento na Série A e não vence há seis rodadas, acumulando três derrotas consecutivas. A equipe inicia a rodada a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 8 pontos.
O técnico Vagner Mancini tem desfalques importantes: Fabrício, Guzmán Rodríguez, Vanderlan e Fernando seguem lesionados. O atacante Eduardo Sasha é dúvida.
O Rubro-negro aparece na 5ª posição, com 14 pontos. Uma vitória fora de casa é fundamental para o time voltar ao G-4.
O técnico enfrenta limitações após a Data Fifa: Léo Pereira, Danilo, Varela, De la Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Gonzalo Plata participaram dos compromissos de suas seleções e podem não estar totalmente disponíveis. Também estão fora Alex Sandro (lesionado), Saúl (em recuperação de cirurgia) e Evertton Araújo, suspenso após expulsão contra o Corinthians.
Para suprir as ausências, Jardim convocou o lateral-direito Daniel Sales, de 19 anos, do time sub-20.
Bragantino x Flamengo terá transmissão pela TV Globo e pelo Premiere. O duelo acontece nesta quinta-feira, 2, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Bragantino (Vagner Mancini)
Cleiton; Hurtado, G. Marques, Alix e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Rodriguinho; Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera.
Flamengo (Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino, Pedro.