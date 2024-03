Campeonato Paulista: com 45 mil, São Paulo lidera média de público na competição; veja ranking

A primeira fase do Campeonato Paulista terminou no último domingo, 10, com oito classificados para a próxima etapa. O São Paulo até o momento lidera o ranking de público com média de 45 mil torcedores, seguido de Corinthians, com 41 mil, Palmeiras com 21 mil e Santos com 18 mil.

Juntos os quatro grandes levaram aos campos 760.816 torcedores, o que representa 68% do total de público da competição. A primeira fase do Paulistão levou, ao todo, 1.112.156 de pessoas para acompanhar suas equipes nos 96 jogos do torneio, o que garantiu uma média de público de 11.584. Além disso, a competição estadual arrecadou de bilheteria, de maneira bruta, R$ 59.230.704,89, média de renda de R$ 616.986,50.

Corinthians, Santos e São Paulo melhoraram os seus números de público e arrecadação em relação ao ano passado. Entre o trio, quem mais variou positivamente e conseguiu apresentar o maior crescimento foi o Peixe. A equipe da Baixada Santista chegou a ter um aumento de 69% de presença do seu torcedor nesta temporada.

Ranking de média de público e arrecadação do Paulistão 2024:

São Paulo - 45.512 / R$ 2.529.812,00 Corinthians - 41.488 / R$ 2.475.316,75 Palmeiras - 21.584 / R$ 1.109.930,23 Santos - 18.035 / R$ 850.212,50 Botafogo - 8.041 / R$ 417.700,00 Inter - 7.167 / R$ 649.326,00 Ponte Preta - 6.083 / R$ 130.445,00 Guarani - 5.968 / R$ 121.421,66 Mirassol - 5.209 / R$ 298.013,33 Ituano - 5.192 / R$ 310.045,83 Bragantino - 4.428 / R$ 170.171,66 Portuguesa - 3.967 / R$ 205.601,66 Água Santa - 3.420 / R$ 138.638,33 Novorizontino - 3.390 / R$ 120.299,16 Santo André - 3.048 / R$ 138.203,33 São Bernardo - 2.822 / R$ 206.646,66

Impulsionado principalmente pela partida que realizou na capital paulista, no Morumbis, pela décima rodada, quando levou 50.132 pagantes ao estádio para acompanharem a vitória sobre o São Bernardo por 2 a 1, o clube ficou com média de 18.035 torcedores. O embate contra o time do ABC também fez com que os comandados de Fábio Carille ficassem com o segundo melhor público até o momento na competição.

Além disso, o Alvinegro Praiano também teve um aumento de 74% em sua arrecadação em relação à temporada passada, encerrando a primeira fase com média de R$ 850.212,50.

O São Paulo também apresentou crescimento, o que o garantiu como o clube que mais levou gente para o estádio nas seis partidas como mandante, terminando as 12 primeiras rodadas com a melhor média do Estadual (45.512) e um aumento de 12% mais de são-paulinos em suas partidas em relação a 2023.

A equipe do Morumbis também foi a responsável por registrar o maior público até aqui, com 55.030 pagantes no empate contra o Palmeiras por 1 a 1, válido pela 11ª rodada.

“O São Paulo tem feito boas campanhas e vem avançando nas principais competições que disputa. Isso deixa o torcedor empolgado e faz com que ele queira vir para o estádio. Isso ajuda bastante a nossa operação e torna o consumo maior”, comenta o empresário Léo Rizzo, dono do Camarote dos Ídolos no MorumBis e CEO da Soccer Hospitality, empresa que conta com camarotes nos principais estádios do país.

Em termos financeiros, o clube gerido por Júlio Casares também tem muito a comemorar, já que aumentou 55% de sua arrecadação. O clube embolsou, em média, R$ 2.529.812,00 nas seis partidas que realizou como mandante. O local gerido por Rizzo correspondeu a 7% dessa renda. “Conseguimos conquistar o nosso público com todos os serviços que oferecemos, mantendo uma ótima frequência do torcedor em todos os jogos. Além disso, nosso tíquete médio não é tão alto em relação a outros camarotes”, observou.

Quem também conseguiu números expressivos foi o Corinthians. Se em campo a equipe decepcionou por causa da eliminação precoce, o mesmo não se pode dizer da Fiel, que ajudou a lotar a Neo Química Arena e fez com que o clube conseguisse sua melhor média de público na história da arena no Paulistão. Em relação a 2023, por exemplo, houve crescimento de 2,2% do público e 1,8% da arrecadação.

Alessandro Tomazelli gerencia um dos camarotes do estádio, o “Arena Kids”. O local, especializado em receber e cuidar do público infantil, oferece comida, bebida, recreação e grande variedade de entretenimento para todas as idades, e operou com lotação máxima ao longo da competição. “Os ingressos estavam se esgotando com 20 dias de antecedência das partidas. O torcedor corintiano acreditou e abraçou a equipe nos seis jogos até o final e deu boas demonstrações de afeto reconhecendo o esforço do time em alguns momentos, por exemplo, na derrota para a Ponte Preta, quando diante de toda a entrega aplaudiu os jogadores ao término do jogo”, disse o empresário.

Além dos grandes Guarani, Mirassol, Ituano e Inter de Limeira também conseguiram levar mais torcedores para o estádio nesta temporada. A Inter conseguiu inflar sua média graças a partida que realizou contra o São Paulo, em Brasília. Na ocasião, mais de 30 mil torcedores, em sua maioria são-paulinos, marcaram presença no confronto.

Dos grandes, só o Palmeiras acabou tendo uma queda de público em relação a 2023. Sem o Allianz Parque, que passa por reforma no gramado, o clube teve média de 21.584.