Jogos de sábado, 8 de junho de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana são os destaques do futebol deste sábado, 8.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Brasileirão Feminino, Amistoso Internacional, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

10h - Eslovênia x Bulgária - SporTV

13h - Suíça x Áustria - Star+

13h - Suécia x Sérvia - ESPN e Star+

13h45 - Portugal x Croácia - SporTV

14h30 - Dinamarca x Noruega - ESPN 2 e Star+

16h30 - Espanha x Irlanda do Norte - ESPN e Star+

18h30 - Estados Unidos x Colômbia - Star+

21h30 - México x Brasil - Globo e SporTV

La Liga 2 (Playoff de acesso)

13h30 - Real Oviedo x Eibar - Star+

Brasileirão Série D

15h - Santo André x Pouso Alegre - TV Santo André (Youtube)

15h30 - Trem-AP x Manauara - Trem Desportivo Clube (Youtube)

16h - Altos-PI x Maranhão - TV Altos Oficial (Youtube)

16h - Juazeirense x Sergipe - NN Play (Youtube)

16h - Serra x Portuguesa-RJ - TVE Espírito Santo (Youtube)

16h - Patrocinense x São José-SP - TV Águia - Diadora (Youtube)

16h - Atlético Cearense x Santa Cruz-RN - ANC Esportes (Youtube)

16h30 - Porto Velho x São Raimundo-RR - TV - Porto Velho Esporte Clube (Youtube)

17h - CSE-AL x Petrolina - CSE TV (Youtube)

18h - Água Santa x Costa Rica-MS - TV Netuno (Youtube)

18h - Mixto x Capital FC - TV Mixto (Youtube)

Brasileirão Feminino

15h - América-MG (F) x Real Brasília (F) - Canal GOAT

15h - Avaí Kindermann (F) x Ferroviária (F) - Canal GOAT

17h - Santos (F) x São Paulo (F) - Canal GOAT

Paulistão Sub-20

15h - Aster Itaquá sub-20 x Corinthians sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão Série B

17h - Guarani x Operário-PR - Band, Canal GOAT e Premiere

17h - Amazonas x Brusque - Band, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Náutico x Caxias - DAZN e Nosso Futebol

17h - Figueirense x ABC - DAZN, Nosso Futebol e Zapping

19h30 - Londrina x Sampaio Corrêa - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - Ferroviária x Aparecidense - DAZN e Nosso Futebol

Copa Libertadores

19h - Grêmio x Estudiantes - Paramount+

Copa Sul-Americana

21h30 - Internacional x Delfín - ESPN e Star+

Campeonato Colombiano

21h30 - Atlético Bucaramanga x Ind. Santa Fé - Fanatiz

Onde assistir ao vivo o jogo do México x Brasil; veja horário

O jogo México x Brasil terá transmissão ao vivo na Globo e SporTV, às 21h30.

Que horas é o jogo do Grêmio?

O jogo Grêmio x Estudiantes terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 19h.

Qual canal irá passar o jogo do Internacional pela Copa Sul-Americana

O jogoInternacional x Delfínterá transmissão ao vivo no ESPN e Star+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - México x Brasil - Amistoso Internacional

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 8.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 8.

Band

17h - Guarani x Operário-PR - Brasileirão Série B

17h - Amazonas x Brusque - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

10h - Eslovênia x Bulgária - Amistoso Internacional

13h45 - Portugal x Croácia - Amistoso Internacional

21h30 - México x Brasil - Amistoso Internacional

Premiere

17h - Guarani x Operário-PR - Brasileirão Série B

17h - Amazonas x Brusque - Brasileirão Série B

ESPN

13h - Suécia x Sérvia - Amistoso Internacional

14h30 - Dinamarca x Noruega - Amistoso Internacional

16h30 - Espanha x Irlanda do Norte - Amistoso Internacional

21h30 - Internacional x Delfín - Copa Sul-Americana

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

13h - Suíça x Áustria - Amistoso Internacional

13h - Suécia x Sérvia - Amistoso Internacional

14h30 - Dinamarca x Noruega - Amistoso Internacional

16h30 - Espanha x Irlanda do Norte - Amistoso Internacional

18h30 - Estados Unidos x Colômbia - Amistoso Internacional

21h30 - Internacional x Delfín - Copa Sul-Americana

Paramount+

19h - Grêmio x Estudiantes - Copa Libertadores

Globoplay

Nenhum jogo será transmitido no Globoplay hoje.

DAZN

17h - Náutico x Caxias - Brasileirão Série C

17h - Figueirense x ABC - Brasileirão Série C

19h30 - Londrina x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série C

19h30 - Ferroviária x Aparecidense - Brasileirão Série C

Nosso Futebol

17h - Náutico x Caxias - Brasileirão Série C

17h - Figueirense x ABC - Brasileirão Série C

19h30 - Londrina x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série C

19h30 - Ferroviária x Aparecidense - Brasileirão Série C

Futebol Paulista

15h - Aster Itaquá sub-20 x Corinthians sub-20 - Paulistão Sub-20

Canal GOAT

15h - América-MG (F) x Real Brasília (F) - Brasileirão Feminino

15h - Avaí Kindermann (F) x Ferroviária (F) - Brasileirão Feminino

17h - Santos (F) x São Paulo (F) - Brasileirão Feminino

17h - Guarani x Operário-PR - Brasileirão Série B

17h - Amazonas x Brusque - Brasileirão Série B

Fanatiz

21h30 - Atlético Bucaramanga x Ind. Santa Fé - Campeonato Colombiano

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.