Brasil x Japão: o que acontece se o jogo terminar empatado na Copa do Mundo?

Alisson: goleiro está preparado caso Brasil vá para os pênaltis ( Mauro PIMENTEL / AFP/AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h35.
Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 14h, horário de Brasília, em Houston, no Texas, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Como o confronto é eliminatório, apenas uma das seleções seguirá viva na competição. Por isso, o empate não é um resultado possível ao fim da partida.
Caso os 90 minutos terminem com igualdade no placar, o regulamento da Fifa prevê a disputa de uma prorrogação. Se a definição ainda não acontecer no tempo extra, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.
A prorrogação é composta por dois tempos de 15 minutos, separados por um breve intervalo. Assim como no tempo regulamentar, o árbitro pode acrescentar minutos para compensar paralisações, substituições e atendimentos médicos.
A Copa do Mundo também não adota a regra do "gol de ouro". Ou seja, mesmo que uma das equipes marque durante a prorrogação, a partida não termina imediatamente. Os dois tempos extras são disputados até o apito final.
Se o empate persistir após os 120 minutos de jogo, a vaga será definida na disputa por pênaltis.
Cada seleção realiza inicialmente cinco cobranças alternadas. Caso uma equipe abra uma vantagem impossível de ser alcançada antes da quinta batida, a decisão é encerrada antecipadamente.
Se o placar continuar igual após a primeira série de cobranças, a disputa entra nas cobranças alternadas, conhecidas como "morte súbita". A partir daí, cada time cobra uma penalidade por vez até que um converta e o outro desperdice.
Pelas regras da Fifa, todos os jogadores que estiverem em campo ao término da prorrogação devem realizar uma cobrança antes que qualquer atleta possa bater novamente.
Quem vencer o confronto entre Brasil e Japão garantirá vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. No caso da Seleção Brasileira, o próximo compromisso será no dia 5 de julho, domingo, às 17h, de Brasília, diante do vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.