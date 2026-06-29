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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Japão: o que acontece se o jogo terminar empatado na Copa do Mundo?

Confronto pelas 16 avos de final pode ser decidido na prorrogação ou nos pênaltis em caso de empate no tempo normal

Alisson: goleiro está preparado caso Brasil vá para os pênaltis ( Mauro PIMENTEL / AFP/AFP)

Alisson: goleiro está preparado caso Brasil vá para os pênaltis ( Mauro PIMENTEL / AFP/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h35.

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Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 14h, horário de Brasília, em Houston, no Texas, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Como o confronto é eliminatório, apenas uma das seleções seguirá viva na competição. Por isso, o empate não é um resultado possível ao fim da partida.

Caso os 90 minutos terminem com igualdade no placar, o regulamento da Fifa prevê a disputa de uma prorrogação. Se a definição ainda não acontecer no tempo extra, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Como funciona a prorrogação?

A prorrogação é composta por dois tempos de 15 minutos, separados por um breve intervalo. Assim como no tempo regulamentar, o árbitro pode acrescentar minutos para compensar paralisações, substituições e atendimentos médicos.

A Copa do Mundo também não adota a regra do "gol de ouro". Ou seja, mesmo que uma das equipes marque durante a prorrogação, a partida não termina imediatamente. Os dois tempos extras são disputados até o apito final.

Quando a decisão vai para os pênaltis?

Se o empate persistir após os 120 minutos de jogo, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

Cada seleção realiza inicialmente cinco cobranças alternadas. Caso uma equipe abra uma vantagem impossível de ser alcançada antes da quinta batida, a decisão é encerrada antecipadamente.

Se o placar continuar igual após a primeira série de cobranças, a disputa entra nas cobranças alternadas, conhecidas como "morte súbita". A partir daí, cada time cobra uma penalidade por vez até que um converta e o outro desperdice.

Pelas regras da Fifa, todos os jogadores que estiverem em campo ao término da prorrogação devem realizar uma cobrança antes que qualquer atleta possa bater novamente.

Caminho do Brasil no mata-mata

Quem vencer o confronto entre Brasil e Japão garantirá vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. No caso da Seleção Brasileira, o próximo compromisso será no dia 5 de julho, domingo, às 17h, de Brasília, diante do vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.

Se avançar no torneio, o calendário do Brasil será o seguinte:

  • Oitavas de final: 5 de julho, às 17h;
  • Quartas de final: 11 de julho, às 18h;
  • Semifinal: 15 de julho, às 16h;
  • Final: 19 de julho, às 16h.
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