Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje

O Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9, ao 12h, no estádio Cidade Educação, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

LEIA TAMBÉM: Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje

ACOMPANHE BRASIL X CROÁCIA AO VIVO

A Seleção chega nas quartas de final da Copa do Mundo após vencer com propriedade a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final. O Brasil soma até aqui sete gols marcados e apenas dois sofridos. Alex Sandro, que se lesionou no jogo contra a Suíça, ainda se recupera e desfalca a seleção para o confronto.

Já a Croácia, que terminou em segundo na fase de grupos, avançou após passar do Japão nos pênaltis. A equipe empatou por 1 a 1 no tempo normal e venceu os japoneses por 3 a 1 nas cobranças.

As seleções já se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo. A primeira, em 2006, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Kaká. Em 2014, as seleções voltam a se encontrar e o Brasil venceu novamente, dessa vez por 3 a 1.

Na história, Brasil e Croácia se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do Brasil e um empate. Quem se classificar, irá enfrentar o vencedor do jogo entre Holanda e Argentina.

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasil

A partida entre Brasil x Croácia começa ao 12h e será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Brasil x Croácia

A partida entre Brasil e Croácia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo do Brasil

O jogo entre Brasil x Croácia pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Escalação do Brasil contra Croácia

Provável escalação do Brasil: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

LEIA TAMBÉM: