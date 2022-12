Holanda x Argentina ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Argentina e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira, 9, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Apesar vencer a Austrália nas oitavas de final, a Argentina chega embalada para o confronto. A equipe venceu as últimas três partidas na Copa do Mundo e se classificou em primeiro do seu grupo. Liderados pelo craque Lionel Messi, os argentinos buscam retornar a uma semifinal de copa, algo que não acontece desde 2014.

Já a Holanda, que se classificou diante dos Estados Unidos, também busca retornar a uma semifinal. A seleção ficou fora da Copa de 2018, porem este ano está fazendo uma boa campanha. Até o momento foram três vitórias e um empate.

As equipes já se enfrentaram em final de Copa do Mundo. Em 1978, a seleção argentina liderada por Mário Kempes, se sagrou campeã em cima da Holanda. No último confronto, em 2014, a Argentina se classificou para a final nos pênaltis, onde na sequência viria perder a final para Alemanha.

Na história, a bastante equilíbrio entre as seleções. Em nove jogos disputados, foram quatro vitórias para cada lado e um empate.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Holanda x Argentina

A partida entre Holanda x Argentina às 16h, será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Holanda x Argentina, às 16h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no Globoplay e FIFA+ A EXAME também acompanha a partida em tempo real.

A partida entre Holanda x Argentina, pode ser assistido na TV por assinatura pelo SporTV, na TV aberta pela Globo e online pelo Globoplay, FIFA+. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

