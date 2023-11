Brasil x Argentina: onde assistir, horários e escalações pela Copa do Mundo Sub-17

O Brasil e a Argentina se enfrentam nesta sexta-feira, 24, às 09h, no Estádio Internacional de Jakarta, na Indonésia. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17.

Durante a fase de grupos, o Brasil conquistou a segunda posição no Grupo C, com duas vitórias contra Inglaterra e Nova Caledônia, e uma derrota para a República Islâmica do Irã. Por sua vez, a Argentina liderou o Grupo D com dois triunfos sobre Japão e Polônia, mas sofreu uma derrota diante de Senegal.

A Seleção Brasileira está determinada a levar o quinto título na Copa do Mundo Sub-17. Enquanto isso, a Argentina tem o sonho de conquistar seu primeiro título mundial nessa categoria.

Nas oitavas de final, ambas as seleções enfrentaram adversários sul-americanos. O Brasil eliminou o Equador, enquanto os argentinos eliminaram a Venezuela.

No confronto mais recente entre as equipes, em 23 de abril deste ano, durante a fase final do Sul-Americano Sub-17, a seleção brasileira triunfou sobre a Argentina com um placar de 3 a 2. Os gols foram marcados por Dudu, Riquelme e Da Mata, todos convocados para disputar o Mundial. Essa vitória não apenas assegurou o título, mas também a vaga no campeonato para a equipe vencedora.

Provável escalação do Brasil

Philipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata e Esquerdinha; Guilherme Batista, Sidney e Dudu; Rayan, Estevão e Kauã Elias.

Técnico: Felipe Leal.

Provável escalação da Argentina

Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio e Octavio Ontivero; Mariano Gerez, Valentino Acuña e Claudio Echeverri; Santiago López, Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

Técnico: Diego Placente.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil pela Copa do Mundo Sub-17?

O jogo desta sexta-feira, às 09h, entre Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo na Sportv+, CazéTV e FIFA+ (Site e app).

Como assistir online o jogo do Brasil?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay+, CazéTV e FIFA+ (Site e app).