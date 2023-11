Flamengo x RB Bragantino: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Flamengo e o RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

O time liderado por Tite conquistou duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o que solidificou sua posição na disputa pelo título do campeonato. Enquanto isso, o Bragantino não vence há dois jogos, porém mantém-se a apenas três pontos do líder Palmeiras. Uma vitória colocaria a equipe na vice-liderança, ficando atrás do Palmeiras apenas no critério de número de vitórias.

Por outro lado, o Bragantino tem levado vantagem nos confrontos com o Flamengo no Brasileirão. Em 18 jogos disputados, a equipe de Bragança Paulista venceu em sete ocasiões, empatou em seis, enquanto o Rubro-Negro triunfou em cinco confrontos. Além disso, o Massa Bruta marcou 25 gols, enquanto o time carioca fez 19.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro

Técnico: Tite.

Provável escalação do RB Bragantino

​Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosquera; Eduardo Sasha,Thiago Borbas.

Técnico: Pedro Caixinha.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre Flamengo x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

26/11 - Flamengo x América-MG - Brasileirão

29/11 - Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do RB Bragantino?