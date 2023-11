Botafogo x Santos: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Botafogo e o Santos se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35º rodada do Brasileirão Série A.

Com uma história de confrontos no Brasileirão, Botafogo e Santos já se encontraram em 100 ocasiões. O registro apresenta 30 vitórias para o Botafogo, 30 empates e 40 vitórias para o Santos. No último embate entre as equipes, houve um empate eletrizante por 2 a 2 na Vila Belmiro.

O clube carioca chega a este confronto com um histórico de dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos. Enquanto isso, o Santos vem de uma sequência de dois triunfos e três empates.

Provável escalação do Santos

oão Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Técnico:Marcelo Fernandes

Provável escalação do Botafogo

​Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa).

Técnico: Tiago Nunes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos pelo Brasileirão Série A?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Santos x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos?

Você pode assistir a partida online pela Premiere e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Santos

29/11 - Santos x Fluminense - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Botafogo?