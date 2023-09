Diego Aguirre deixa o comando do Santos Futebol Clube, após derrota para o Cruzeiro

O Santos Futebol Clube demitiu o técnico Diego Aguirre nesta quinta-feira, 14, após derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota, o time informou que o treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira, 15.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

A direção também optou pelo desligamento de Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, que atuavam como auxiliares-técnicos, além dos preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares.

Na partida do Santos contra o Bahia, na segunda-feira, 18, Marcelo Fernandes começa no comando do time como técnico interino.

Desempenho

A direção do Santos não ficou satisfeita com os resultados do time após a partida contra o Cruzeiro em casa.

Diante da situação, os dirigentes do time fizeram uma reunião na manhã desta sexta-feira, que durou enquanto Diego Aguirre comandava o treinamento no CT Rei Pelé.

Depois do anúncio da demissão, Aguirre e seus auxiliares começaram a discutir com a direção do Santos sobre o pagamento da multa do contrato, que era válido até dezembro de 2024.

Confira a seguir a nota oficial do Santos Futebol Clube sobre a demissão do técnico:

Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira (15). Também deixam os cargos os auxiliares-técnicos, Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e os preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares.

O Santos FC agradece os serviços prestados e deseja boa sorte em novos desafios.

Na partida diante do Bahia, na segunda-feira (18), Marcelo Fernandes comanda o time interinamente.