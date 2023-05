Boston Celtics x Miami Heat: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Boston Celtics e Miami Heat se enfrentam nesta sexta-feira, 19, às 21h30. O jogo é o segundo dos playoffs da Conferência Leste da NBA

Após vitória no primeiro jogo com placar de 123 a 116, o Heat espera um novo triunfo no segundo jogo da série. A esperança está nas mãos de Jimmy Butler, que brilhou no jogo anotando 35 pontos, 5 rebotes e 7 assistências.

Já o Boston Celtic tenta esquecer a derrota. Liderados por Jason Tatum, que fez 30 pontos, 7 rebotes e 1 assistência no jogo, a equipe de Boston espera com apoio de seu torcedor, vencer o Heat e empatar a série.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Boston Celtics x Miami Heat

O jogo desta sexta-feira às 21h30 entre Boston Celtcs e Miami Heat terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Vídeo, no streaming, da TNT Sports, no YouTube, e NBA League Pass.

Como assistir ao jogo Boston Celtics x Miami Heat online?

A partida será transmitida pela plataforma NBA League Pass e Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos entre Boston Celtics x Miami Heat?