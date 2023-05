Playoffs da NBA 2023: veja onde assistir ao vivo, tabelas, horários e jogos

A NBA está em sua fase de playoffs da temporada 2022/23. Desde 15 de abril, os 16 times da temporada regular do melhor basquete do mundo começaram a disputar o título Larry O'Brien.

Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves foram eliminados na primeira rodada e estão fora dos playoffs. Agora, oito franquias seguem na disputa de séries de melhor de sete partidas que pode durar até o próximo dia 15. A EXAME preparou todas as informações para você não perder nenhuma partida. Confira onde assistir, a tabela, a programação de jogos com datas e horários.

Onde assistir os playoffs da NBA ao vivo hoje?

As transmissões dos playoffs da NBA acontecem na Band, na TV aberta; SporTV, ESPN e TNT, nos canais fechados; Prime Video e o canal do Gaules na Twitch; além da NBA League Pass, no streaming.

Programação dos Playoffs da NBA 2023 e onde assistir:

07/05 (domingo)

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – Jogo 4 – 16h30 (ESPN 2 e Star+)

Denver Nuggets x Phoenix Suns – Jogo 4 – 21h (Band, Sportv 2, TNT, Prime Video e Gaules)

08/05 (segunda-feira)

New York Knicks x Miami Heat – Jogo 4 – 20h30 (Prime Video)

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – Jogo 4 – 23h (Band, Sportv 2, TNT, Prime Video e Gaules)

09/05 (terça-feira)

Phoenix Suns x Denver Nuggets – Jogo 5 – se necessário

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – Jogo 5 – se necessário

10/05 (quarta-feira)

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – Jogo 5 – se necessário

Miami Heat x New York Knicks – Jogo 5 – se necessário

11/05 (quinta-feira)

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – Jogo 6 – se necessário

Denver Nuggets x Phoenix Suns – Jogo 6 – se necessário

12/05 (sexta-feira)

New York Knicks x Miami Heat – Jogo 6 – se necessário

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – Jogo 6 – se necessário

14/05 (domingo)

Phoenix Suns x Denver Nuggets – Jogo 7 – se necessário

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – Jogo 7 – se necessário

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – Jogo 7 – se necessário

15/05 (segunda-feira)

Miami Heat x New York Knicks – Jogo 7 – se necessário

Jogos do playoffs da conferência leste

Semifinais

Philadelphia 76ers 1 x 2 Boston Celtics

Jogo 1: 1 de maio - Philadelphia 76ers 119 x 115 Boston Celtics

Jogo 2: 3 de maio - Philadelphia 76ers 84 x 121 Boston Celtics

Jogo 3: 5 de maio - Philadelphia 76ers 102 x 114 Boston Celtics

Jogo 4: domingo, 7 de maio às 16h30 na Filadélfia

Jogo 5: terça-feira, 9 de maio às 20h30 em Boston

* Jogo 6: quinta-feira, 11 de maio na Filadélfia

* Jogo 7: domingo, 14 de maio em Boston

*se necessário

New York Knicks 1 x 2 Miami Heat

Jogo 1: 30 de abril - Miami Heat 108 x 101 New York Knicks

Jogo 2: 2 de maio - Miami Heat 105 x 111 New York Knicks

Jogo 3: 6 de maio - Miami Heat 105 x 86 New York Knicks

Jogo 4: segunda, 8 de maio às 20h30 em Miami

Jogo 5: quarta, 10 de maio às 20h30 em Nova York

* Jogo 6: sexta, 12 de maio em Miami

* Jogo 7: segunda, 15 de maio às 21h em Nova York

*se necessário

Jogos do playoffs da conferência oeste

Denver Nuggets 2 x 1 Phoenix Suns

Jogo 1: 29 de abril - Denver Nuggets 125 x 107 Phoenix Suns

Jogo 2: 1 de maio - Denver Nuggets 97 x 87 Phoenix Suns

Jogo 3: 5 de maio - Denver Nuggets 114 x 121 Phoenix Suns

Jogo 4: domingo, 7 de maio às 21h em Phoenix

Jogo 5: terça-feira, 9 de maio às 23h em Denver

* Jogo 6: quinta-feira, 11 de maio em Phoenix

* Jogo 7: domingo, 14 de maio em Denver

*se necessário

Golden State Warriors 1 x 2 Los Angeles Lakers

Jogo 1: 2 de maio - Golden State Warriors 112 x 117 Los Angeles Lakers

Jogo 2: 4 de maio - Golden State Warriors 127 x 100 Los Angeles Lakers

Jogo 3:6 de maio - Golden State Warriors 97 x 127 Los Angeles Lakers

Jogo 4: segunda-feira, 8 de maio às 23h em Los Angeles

Jogo 5: quarta-feira, 10 de maio às 23h em San Francisco

* Jogo 6: sexta-feira, 12 de maio em Los Angeles

* Jogo 7: domingo, 14 de maio em San Francisco

*se necessário