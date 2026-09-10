Bortoleto pode pontuar no GP da Itália? Audi abre recurso; entenda o caso

A Audi vai apresentar um recurso contra a decisão dos comissários da Fórmula 1 de não punir Yuki Tsunoda por ter causado uma volta de formação extra no GP da Itália. A informação foi revelada pelo Motorsport.com.

O recurso pode beneficiar Gabriel Bortoleto, que terminou a corrida na 11ª colocação, atrás do piloto japonês. Caso o recurso seja julgado procedente, Tsunoda deverá receber uma punição de 30 segundos, e o brasileiro avançará para o 10º lugar, dentro da zona de pontuação.

Entenda a situação do GP da Itália

A situação ocorreu antes da largada, quando Rui Marques, diretor de prova, considerou inadequada a posição do carro de Tsunoda no grid. Por precaução, a direção de prova determinou uma volta de formação adicional.

Segundo o artigo B5.9.4 do regulamento esportivo de 2026, o piloto responsável por provocar uma volta de formação extra, caso consiga participar dela, deve entrar nos boxes ao final da volta e iniciar a corrida a partir do pit lane.

Tsunoda, no entanto, não largou do pit lane. A Racing Bulls argumentou que o piloto não estava fora de sua posição no grid e não prejudicou os adversários.

Além disso, durante a prova, a equipe não foi informada pela direção de prova de que Tsunoda havia sido considerado responsável pela volta adicional. Por isso, a Racing Bulls afirmou que não havia motivo para instruí-lo a largar dos boxes.

Diante da falha de comunicação da direção de prova, os comissários aceitaram essa interpretação e não aplicaram a punição prevista para Tsunoda.

Qual é a resposta da Audi?

A Audi argumenta que o regulamento é claro sobre a consequência para um piloto que provoca uma volta de formação extra.

A equipe já notificou a FIA sobre sua intenção de recorrer, o que abre um prazo de 96 horas para analisar o regulamento e preparar o caso. De acordo com a apuração do Motorsport.com, a fabricante alemã decidiu formalizar o recurso antes do fim desse período.

Além da alteração do resultado da corrida, a Audi também busca uma interpretação mais clara da regra para situações semelhantes no futuro. A FIA ainda não definiu uma data para a audiência.