Bolívar x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 21h30, em Laz Paz, na Bolívia. A partida é pela fase de grupos da Copa Libertadores e terá transmissão da Globo e Paramount+.

Flamengo e Bolívar se preparam para um duelo decisivo. O histórico entre as equipes mostra um equilíbrio, com uma vitória para cada lado e um empate. No último encontro, em 2014, o Bolívar levou a melhor por 1 a 0 em La Paz.

O Flamengo, em busca da liderança do Grupo E, chega para o jogo após um empate e uma vitória. Por outro lado, o Bolívar, líder com seis pontos, tenta manter sua invencibilidade na fase de grupos. No entanto, terá o desfalque do lateral Yomar Rocha, expulso na última partida.

Com a altitude de 3.637 metros do Estádio Hernando Siles como desafio extra, o Flamengo planeja uma chegada antecipada ao local do jogo para se adaptar às condições. A delegação chegou a Santa Cruz de La Sierra na terça-feira e seguirá para La Paz na quarta-feira à tarde.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bolívar x Flamengo hoje pela Libertadores?

Provável escalação do Flamengo