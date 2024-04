Independiente del Valle x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Independiente del Valle e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 24, ás 21h30, no estádio Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. A partida é pela fase de grupos da Libertadores e terá transmissão da Globo, ESPN e Star+.

Palmeiras e Independiente del Valle se preparam para um embate crucial, que definirá o líder do Grupo F da Libertadores. O Verdão, invicto até agora na competição, busca consolidar sua posição no topo após um ótimo desempenho recente, enquanto os equatorianos estão determinados a assumir a liderança após uma série de jogos sem derrotas tanto na competição continental quanto no campeonato nacional.

O confronto promete ser intenso, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo. No entanto, o Palmeiras enfrenta desafios físicos, com a possibilidade de desfalques importantes, como Zé Rafael, enquanto o Independiente del Valle também terá que lidar com a ausência de Sornoza, devido a uma lesão na panturrilha.

Com números e histórico de confrontos em mente, o duelo promete ser equilibrado e estratégico, com ambas as equipes buscando controlar o meio-campo e criar oportunidades de gol. O vencedor assumirá a liderança isolada do grupo, tornando o jogo ainda mais decisivo e emocionante para os torcedores de ambos os times.

Onde assistir ao vivo o jogo do Independiente del Valle x Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Independiente del Valle e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Globo, ESPN e Star+.

