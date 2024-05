Bill Walton, lenda da NBA, morre aos 71 anos

Reconhecido como uma das lendas do The National Basketball Association (NBA), o ex-pivô Bill Walton, bicampeão pelo Portland Trail Balzers (1977) pelo Boston Celtics (1986), morreu nesta segunda-feira, 27, aos 71 anos. O ex-atleta lutava contra o câncer há alguns anos.

A notícia foi confirmada pela própria NBA, que emitiu um comunicado dizendo que Walton partiu, mas estava cercado por sua família. “Bill Walton foi realmente único”, disse o comissário da liga, Adam Silver, em comunicado. "Como jogador do Hall da Fama, ele redefiniu a posição central. Suas habilidades versáteis únicas fizeram dele uma força dominante na UCLA e o levaram a um MVP da temporada regular e das finais da NBA, dois campeonatos da NBA e uma vaga no 50º e 50º lugar da NBA e Equipes do 75º aniversário".

Depois da aposentadoria das quadras, Walton se tornou comentarista esportivo e chegou a comentar diretamente algumas transmissões da liga norte-americana. "Bill traduziu seu entusiasmo contagiante e amor pelo jogo para a transmissão, onde fez comentários perspicazes e coloridos que entretiveram gerações de fãs de basquete", completou Silver.

Quem foi Bil Walton?

Walton começou a carreira jogando basquete na universidade, em Los Angeles, na UCLA Bruins. Foi considerado o melhor atleta universitário por três anos seguidos, de 1972 a 1974. Pelo clube, garantiu dois títulos nacionais, antes de entrar para o Portland Trail Blazers (1971) e, por consequência, para a NBA.

O ex-atleta garantiu o bicampeonato pelos Balzers e foi considerado, em 1978, como o melhor atleta da Liga. Chegou a ser eleito para o Hall da Fama em 1993.