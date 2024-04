NBC vai oferecer US$ 2,5 bilhões anuais por jogos da NBA, diz WSJ

A NBCUniversal, da Comcast, está preparada para pagar cerca de US$ 2,5 bilhões por ano para transmitir um pacote de jogos da NBA, segundo o The Wall Street Journal. O esforço acontece num momento em que a TNT, da Warner Bros. Discovery, luta para manter esses direitos de transmissão.

A parceria com a TNT é uma das mais mais antigas da liga de basquete e paga atualmente cerca de US$ 1,2 bilhão. A Warner não conseguiu chegar a um novo acordo exclusivo com a NBA na semana passada, o que permitiu à NBC fazer uma oferta.

O pacote que a NBCUniversal almeja incluiria jogos de playoffs e da temporada regular que apareceriam na rede NBC, bem como seu serviço de streaming Peacock. A NBC discutiu a realização de dois jogos no horário nobre por semana, algo que a Warner não pode oferecer porque não possui uma rede de transmissão.

Os direitos de transmissão de esportes nos EUA são ativos cobiçados tanto pelas empresas de mídia tradicionais, que lutam para manter os assinantes de TV a cabo, quanto pelos streamings tentando atrair e reter clientes. As discussões da liga com parceiros para a nova rodada de acordos – que entrariam em vigor após a temporada 2024-2025 e duraria cerca de uma década – estão em estágios avançados.

A Disney, dona da ESPN e da ABC, é o outro grande parceiro de TV e deverá pagar uma taxa média anual de cerca de US$ 2,6 bilhões para renovar seu acordo, segundo o WSJ, bem acima do US$ 1,5 bilhão pago por ano atualmente.

É provável que a Amazon obtenha uma participação nas finais da conferência ao lado de outros parceiros, e a ABC da Disney está no caminho para manter os direitos das finais da NBA.

A TNT tem capacidade de tentar igualar as ofertas dos rivais, e a perda da NBA seria um golpe para sua marca na TV a cabo, além de um revés para o streaming esportivo que a Warner criou junto com Disney e Fox.

Além da NBA, a TNT ainda tem uma lista pesada de esportes em seu cardápio, incluindo o torneio de basquete universitário da NCAA March Madness, a NHL e a Nascar.