As lições de carreira da ex-jogadora Hortência para profissionais de RH

Quais lições uma atleta pode trazer para o mundo corporativo?

Essa não foi a única pergunta que a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari respondeu na 10ª edição do clube que reúne CHROs (Chief Human Resources Officer) de grandes companhias para troca de experiências e aprendizados.

O encontro, que contou com o apoio da Flash, empresa de tecnologia para benefícios corporativos flexíveis e people analytics, foi realizado na última quarta-feira, dia 22, no Restaurante Cantaloup.

“Neste ano vamos fazer 30 anos que o basquete feminino brasileiro foi campeão mundial, no mesmo ano em que Senna morreu. Naquele momento triste, buscamos uma força para enfrentar os obstáculos que apareceram, afinal, motivação pode vir de qualquer lugar, principalmente de situações difíceis”, afirma Hortência.

As lições de carreira da ex-jogadora Hotência

Entre as lições de carreira que Hortência compartilhou com o time de executivos de RH, estão:

Fonte de motivação: Hortência encontrou motivação em sua adversária, Paula, utilizando essa competição saudável para se esforçar mais e alcançar melhores resultados.

“A Paula foi a pessoa mais importante da minha vida profissional, porque, graças a ela, eu sou o que eu sou. Eu treinei a minha vida inteira para ganhar dela. Então, eu fui buscar no meu adversário uma força para poder treinar cada vez mais”.

Preparação intensa: ela destacou que a preparação é crucial para lidar com a pressão.

“Todos nós somos pressionados pela sociedade. Nós somos pressionados pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pelo meu treinador, pelo meu time, pela minha torcida. A diferença está em como você se prepara para o momento de pressão. Para você segurar essa pressão, você tem de ter uma preparação, e sempre me preparei muito para no momento decisivo eu fazer o meu melhor”.

Inconformismo positivo: Hortência sempre buscou melhorar seus resultados, nunca se conformando com suas conquistas. Ela destacou a importância de fazermos sempre mais e melhor.

“Quando você pensa em alto rendimento, você tem de pensar em ser a melhor profissional da sua área e de fazer a empresa em que trabalha a melhor do mundo”, diz. “Você tem dois caminhos a seguir, ou você escolhe ser a melhor ou você escolhe ser a mais ou menos”.

Importância do coletivo: ela ressaltou a importância de cada membro da equipe estar igualmente comprometido e focado no objetivo comum.

“É preciso saber se aquelas pessoas que estão ali pensam igual a mim, se elas têm os mesmos objetivos que eu, se elas estão dispostas a sofrer para conquistar um resultado. Essa pessoa vai me ajudar a ganhar um jogo? É o resultado que interessa, não é o que o outro faz da quadra para fora.”

Liderança pelo exemplo: como líder, Hortência acreditava em dar o exemplo, respeitando o brilho dos outros e incentivando cada um a dar o seu melhor dentro de suas capacidades.

“Eu sempre fui líder das minhas equipes, e por isso sempre precisei dar um exemplo. Para isso é importante um líder caminhar junto com as pessoas e respeitar o brilho de cada um, tem muitos que preferem brilhar sozinho. Um bom líder quer ver o funcionário fazer o máximo que ele pode naquilo que ele tem capacidade, naquilo que você, líder, o propôs a fazer, e que inclusive vai te ajudar a ganhar.”

O Clube é um espaço seguro e intimista para interação, troca, e está aberto à participação. Além do apoio da Flash, o evento conta também com o apoio da We Work.

