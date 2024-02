Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 3, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 3º rodada do Campeonato Mineiro.

Até o momento, as equipes se confrontaram em 384 ocasiões no principal clássico mineiro, e o Galo detém uma certa vantagem no número de vitórias sobre o rival. O Atlético-MG registra 151 vitórias, enquanto o Cruzeiro contabiliza 128 triunfos, além de 105 empates entre eles.

No último encontro entre as equipes, ocorrido no Brasileirão do ano passado, a Raposa saiu vitoriosa com um placar de 1 a 0, jogando fora de casa.

O Atlético-MG chega para este confronto com uma vitória e uma derrota no Campeonato Mineiro, ao passo que a Raposa ostenta um registro de uma vitória e um empate até o momento.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Mauricio Lemos e Guilherme Arana (Rubens); Otávio, Edenílson, Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Zaracho; Paulinho e Hulk

Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Provável escalação do Cruzeiro

​Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Robert (Japa) e Arthur Gomes; Juan Dinenno.

Técnico: Nicolás Larcamón.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste sábado, às 19h30, entre Cruzeiro x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.