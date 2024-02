Alavés x Barcelona: onde assistir, horários e escalações pela La Liga

O Alavés e o Barcelona se enfrentam neste sábado, 3, às 14h30, no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz. A partida é válida pela 23º rodada da La Liga.

O Alavés ocupa a 11ª posição na La Liga, com 26 pontos, e conquistou vitórias em seus últimos três jogos, sendo o mais recente contra o Almería fora de casa. A equipe tem conseguido se manter com tranquilidade no meio da tabela, distante da zona de rebaixamento.

O treinador Luís García enfrenta duas ausências importantes. Gorosabel está suspenso para este jogo, sendo uma baixa certa para os bascos. Além disso, Sedlar sofreu uma lesão no joelho e ficará fora pelo restante da temporada. No entanto, Abqar retorna da Copa Africana de Nações após a eliminação de Marrocos e está disponível para jogar.

O Barcelona, por sua vez, retomou o caminho das vitórias na La Liga ao vencer o Osasuna, mantendo viva a esperança de conquistar o título. Contudo, a notícia da saída de Xavi do comando blaugrana ao final da temporada agitou os bastidores do clube e do futebol nos últimos dias.

É possível que essa situação afete a moral do Barça nesta fase final do ano? Até o momento, o lado positivo tem sido a destacada estreia de Vitor Roque, que marcou um gol e busca se firmar no ataque, especialmente após a lesão de João Félix, que se junta a vários outros desfalques na equipe para o confronto contra o Alavés. Pelo menos, a expectativa é que Iñigo Martínez retorne à lista de disponíveis.

Provável escalação do Barcelona

Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Pedri, Gundogan e De Jong; Yamal, Vitor Roque e Lewandowski.

Técnico: Xavi.

Provável escalação do Alavés

​Antonio Sivera; Tenaglia, Marín, Duarte e Javi López; Guevara, Blanco e Guridi; Vicente, Rioja e Omorodion.

Técnico: Luis Garcia.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 14h30, entre Barcelona x Alavés terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.