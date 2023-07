Ancelotti frusta CBF e pode não assumir a seleção brasileira. Entenda

O técnico italiano, Carlo Ancelloti, pode não treinar a seleção brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Segundo jornal "O Marca" da Espanha, o treinador, que atualmente dirige o Real Madrid, afirmou que a prioridade ainda é o clube espanhol.

De acordo com o portal, Ancelotti estaria irritado com as informações sobre o acerto com a seleção brasileira. Ainda segundo o Marca, alguns espanhóis não viram com bons olhos o acordo, pois a divisão de trabalho entre clube e seleção, atrapalharia seu trabalho no Real Madrid.

O acordo entre Ancelloti e CBF é apenas verbal, ou seja, nenhum contrato foi assinado pelo treinador. Ancelotti não tem permissão legal para assinar contratos até janeiro, seis meses antes do fim de seu contrato com o Real Madrid.

Fernando Diniz como interino

O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, será o treinador interino da seleção brasileira até uma confirmação da CBF se poderá contar com Ancelotti. O contrato de Diniz com a entidade será de um ano.

Ele comandará a seleção nos jogos contra Bolívia e Peru em setembro, Venezuela e Uruguai em outubro, Argentina e Colômbia em novembro, e na data Fifa de março de 24, quando o Brasil vai enfrentar a Espanha em um amistoso. O contrato de Ancelotti com o Real Madrid se encerra no dia 30 de junho.

