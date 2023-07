A 3 meses dos Jogos Pan-Americanos, 100 mil ingressos já foram vendidos; veja a lista de modalidades

A exatos 90 dias do início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que começam em 20 de outubro, mais de 100 mil ingressos já foram comercializados na primeira semana de vendas, informou o presidente do Chile, Gabriel Boric.

Algumas modalidades, inclusive, esgotaram a carga de bilhetes para os jogos finais, casos do basquete, do tênis e do vôlei de praia masculino, além de algumas sessões de ginástica artística e skate.

"Nossa meta para as competições é reunir mais de um milhão de pessoas. Queremos ver os nossos recintos desportivos cheios de público e os Jogos sendo vistos por todo o país, em todas as escolas. Que por um momento as diferenças sejam deixadas de lado e nos sintamos parte da mesma coisa", afirmou Gabriel Boric.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou que o país tem 164 nomes oficialmente confirmados e 550 vagas garantidas no evento. O Pan de Santiago reunirá 7 mil atletas de 41 países das Américas, e a competição se encerra em 5 de novembro.

Outra novidade é que foram montadas estruturas parecidas aos dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, e o Brasl será o único país com sede própria durante o Pan.

A casa brasileira ficará localizada no Parque Araucano, no bairro de Las Condes, em Santiago. Terá capacidade para 500 pessoas e uma programação especial com destaque para a gastronomia e cultura nacional, além de exposições que valorizam o Movimento Olímpico. Também vai contar com um estúdio do Canal Olímpico do Brasil, área VIP e loja com produtos do Time Brasil.

Vale destacar que os Jogos de Santiago podem dar mais vagas olímpicas na história do Pan. As classificações nesta competição representam pontos em rankings olímpicos visando 33 modalidades para Paris 2024, sendo 21 diretas e 12 indiretas.

Empresa brasileira fornece energia temporária pela primeira vez para os Jogos

Maior empresa da América Latina especializada em overlays, a FAST Engenharia será novamente o maior parceiro dos Jogos Pan Americanos. Em Santiago 2023, participará do evento pela terceira vez em sua história depois do Jogos do Rio 2007 e Lima 2019, sendo responsável pela execução das estruturas provisórias, como tendas, pisos, arquibancadas, cenografia, elétrica, iluminação esportiva, módulos entre outras. Com mais de 500 funcionários trabalhando na montagem das estruturas, a companhia fará uma entrega completa para os Jogos, incluindo etapas como desenho, planificação, gerenciamento, logística, montagem, manutenção e desmontagem. A competição ocorre entre 20 de outubro e 5 de novembro.

Pela primeira vez, a FAST também fará o fornecimento de energia dos jogos, com geradores e mini usinas temporárias. Para cada esporte será oferecido um tipo de iluminação diferente, conforme as especificidades da modalidade. Além disso, todas as arquibancadas terão sistemas de ajustes com ponto focal, conforme requisição internacional. A empresa também é responsável pelo projeto que inclui o centro de imprensa e o IBC (International Broadcasting Center, onde fica instalada a mídia internacional), assim como pela infraestrutura das transmissões e de confederações como Canadá, USA e Brasil.

"Temos grande orgulho em estar presente em mais um país sul-americano, para executar o maior evento esportivo das Americas. Em nossos mais de 37 anos realizando projetos de overlay em eventos esportivos de grande porte, esse com certeza será mais um desafio. Mas sabemos da relevância de nossa expertise e entrega de excelência", afirma Tatiana Fasolari, diretora executiva da Fast Engenharia.

"Com as estruturas móveis, cria-se a garantia de que não serão criadas áreas e arenas que deixarão de ser utilizadas na cidade após os eventos, os chamados ‘elefantes brancos’. Em geral, as estruturas móveis são utilizadas para centros de imprensa, alojamentos e arenas de esportes que sejam menos praticados no país-sede da competição, por exemplo", complementa a executiva.

Anteriormente, a Fast executou estruturas temporárias para os Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa do Mundo 2014, GP de Fórmula 1 de São Paulo, ATP 500 Rio Open de 2013 a 2022, Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires 2018, Panamericano de Lima 2019 e Sul Americano de Asunción 2022. Neste ano, a companhia também foi responsável por parte das estruturas da Formula E, que movimentou cerca de R$300 milhões no Estado de São Paulo.

Reconhecida internacionalmente pelos selos ISO 9001, ISO 14000, e OHSAS 18001, a Fast também é certificada por grandes instituições como a Fifa, IOC, Panam, FIA e ATP. Durante o ano de 2022, a empresa investiu mais de R$12 milhões em equipamentos para atender às demandas do mercado e, para este ano, projeta crescer o faturamento e chegar aos R$250 milhões.

Lista de esportes nos jogos pan-americanos 2023