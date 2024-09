RD Saúde lança linha de produtos com ingredientes da biodiversidade

Dona das operações da Droga Raia e da Drogasil, a RD Saúde está lançando uma nova linha com marca própria na expansão de ações de sustentabilidade.

A Needs Natos, com itens de beleza e bem-estar, foi desenvolvida com o uso de cerca de 90% ingredientes naturais, matérias-primas veganas e sem o teste em animais. Assim como a marca Natz, as embalagens são feitas com material reciclado, produzido com o uso de caixas de medicamentos descartadas nas lojas das duas redes.

O uso de insumos naturais, obtidos na biodiversidade brasileira, e a inclusão de embalagens feitas com papel reciclado já é uma aposta antiga de empresas como a Natura, com a linha Ekos. No entanto, a RD Saúde aposta que há uma lacuna no segmento.

“A nova linha nasce da premissa de que é possível cuidar de si e do futuro de forma simultânea e simplificada. Percebemos que nossos consumidores estão interessados em produtos de alta performance e que sejam também sustentáveis. Desde sua criação, Needs tem essa preocupação e Needs Natos dá um passo além nesse sentido”, diz Renata Mascarenhas, diretora-executiva de Marcas Próprias da RD Saúde.

O papel da marca própria

Criada há dez anos, a Needs é o carro-chefe entre as marcas próprias da RD Saúde e ultrapassou R$ 1 bilhão em faturamento anual nos últimos 12 meses. A marca tem itens em, aproximadamente, 50 categorias, como cuidados com a pele, higiene, fraldas e primeiros socorros. Entre as matérias-primas estão rosa mosqueta, copaíba, chá verde, gengibre e óleo de coco.

“As fórmulas exclusivas têm eficácia comprovada e aproveitam o que há de melhor na biodiversidade natural, combinando óleos, plantas e frutas. Além disso, as embalagens são 100% recicláveis e trazem selos e certificações que comprovam o compromisso da nova linha com a sustentabilidade”, explica a gerente executiva de Marcas Próprias da RD Saúde, Mariana Senhore.

Além de produtos faciais, como sabonete em barra e hidratante facial em stick, a Natos chega às farmácias da RD Saúde com itens para o corpo, como hidratante, desodorante em stick ou creme, sabonete em óleo de banho corporal, sabonetes em barra e líquidos.