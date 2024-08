Caixas de medicamentos coletadas em farmácias da RD Saúde viram embalagens de linha 'natureba'

Em casa, remédios vencidos e embalagens vazias costumam se acumular em nécessaires, gavetas e farmacinhas. Sem informação, muitas pessoas, de tempos em tempos, acabam fazendo o descarte no lixo doméstico, no ralo ou no vaso sanitário. Os resíduos podem levar à contaminação da água e o solo, da fauna e dos humanos

A RD Saúde, dona das redes de farmácias Drogasil e Raia, identificou no problema uma oportunidade de investir em soluções baseadas na economia circular. Para isso, adaptou as lojas para que se tornassem pontos de coletas desses materiais, transformou as caixas e bulas em embalagens para a linha da Natz e agora se prepara para aumentar o uso do que teria como destino os aterros sanitários.

Como explica Renata Mascarenhas, diretora de Marcas Próprias, o desenvolvimento da marca Natz, que usa componentes naturais em sua composição, com um apelo saudável e sustentável, foi identificado como uma oportunidade de adotar embalagens ecoeficientes.

O lançamento aconteceu em 2022. A marca foi escolhida na época para o projeto de economia circular por ser nova, o que permitiu que fosse desenhada sob os critérios da circularidade. Apesar dos avanços, a diretor da RD considera que o projeto ainda está em fase de aprendizado. "Não bastava ter o design do produto. Precisávamos contar com uma embalagem resistente, que substituísse o papel e mantivesse uma boa experiência de consumo", completa a executiva. A Natz tem sido um dos destaques no portfólio da RD Saúde, com crescimento acima de 20% ao ano em faturamento e em unidades vendidas.

Parceiros especializados

Para a iniciativa, a RD Saúde contratou empresas parceiras especializadas no transporte, na coleta e seleção do material e na produção das embalagens ecoeficientes feitas com papel e papelão reciclados.

Em 2023, foram coletadas cerca de 280 toneladas de medicamentos vencidos e 1,2 tonelada de papel e papelão nas 3.050 farmácias. No entanto, apenas os resíduos captados no estado de São Paulo são usados nas caixas de itens da linha Natz. O que é descartado pelos clientes nos demais estados também passa por triagem para ter o manuseio e o destino ambientalmente correto.

Ter os pontos de coleta de medicamentos vencimentos e embalagens espalhados pelos pontos de venda, segundo a executiva, também tem um papel educativo junto aos clientes. “Quanto mais pudermos disseminar o serviço, mais pessoas vão conhecer e se engajar”, diz a diretora.

O objetivo, segundo a diretora da RD Saúde, é expandir o projeto da Natz para todas as marcas próprias da companhia, como a Needs e a Care. A empresa tem o compromisso de, até 2030, ter 40% das embalagens mais sustentáveis, ecoeficientes, com uso de material reciclado. "Esperamos por mais avanços nos próximos anos. Estamos trabalhando para ainda neste ano ampliarmos o uso das embalagens recicladas", adianta Renata. No radar da executiva, embalagens para itens de primeiros socorros e cosméticos.