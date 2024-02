Autocuidado: o que isso tem a ver com aprender inglês

Por Talita Oliveira, professora de inglês da Companhia de Idiomas

A gente ouve muito por aí sobre a importância de cuidar de si mesmo, de tudo que envolve nossa saúde física e mental. Mas será que a gente coloca esses conhecimentos em prática?

Antes de aprofundar, vamos entender como isso tem a ver com o aprendizado de inglês (e de qualquer coisa que você decida aprender, na verdade). Se sua saúde física e mental não anda bem, aprender coisas novas fica muito mais difícil. Clichê ou não, você precisa mesmo se colocar em primeiro lugar!

E como estamos começando o ano, com aquele gás de novas resoluções e de fazer diferente ao começar um ciclo novo, é um bom momento para refletir e melhorar alguns aspectos.

Pensando nisso, veja aqui um checklist que te ajudará a pensar no self-care. E se perceber que existe espaço para melhoras, comece com os pequenos hábitos. Eles fazem toda a diferença! E a gente já aproveita a oportunidade para deixar o checklist in ENGLISH (com tradução mais abaixo para quem precisar).

☑ I sleep at least 7 hours every night, and I sleep well (I don’t wake up several times during the night.

☑ I eat well, a balanced diet including fruits, vegetables. I avoid industrialized products.

☑ I have time to rest during the week (not only on weekends). I enjoy this time doing things I enjoy (for fun or nothing at all, when I feel like it).

☑ I practice exercises (any kind - the gym, pilates, dancing, running, walking, swimming, even exercising at home, any of them). I know this is not optional, it’s an essential habit.

☑ I limit the quantity of time I spend on social media. I know they can be extremely addictive, that’s why I consciously decide how long I should use them.

☑ I have a good relationship with my past. I know I have traumas, just as everybody else. I have already done therapy (if I needed or if I still need/want it).

☑ I don’t spend very long hours sitting or standing. I try to find some balance between both.

☑ I drink enough water.

☑ I have a good relationship with people in my life. It’s not about quantity, it’s about quality.

E aí? Qual foi o seu resultado? A lista é complexa e muitas coisas não são tão simples assim de mudar, mas são mais do que necessárias para o seu bem-estar. E cada uma tem relação direta com a sua aprendizagem. Por exemplo: se você não dorme o suficiente, seu cérebro não trabalha corretamente, não é capaz de armazenar bem novas informações, não limpa as toxinas corretamente, e por aí vai. Não subestime a importância de nenhum dos itens da lista! Please, take care of yourself! ❤️

Versão traduzida da checklist:

☑ Eu durmo pelo menos 7 horas todas as noites, e durmo bem (não acordo várias vezes durante a noite).

☑ Eu me alimento bem, com uma dieta equilibrada incluindo frutas e vegetais. Evito produtos industrializados.

☑ Tenho tempo para descansar durante a semana (não apenas nos fins de semana). Dedico esse tempo para fazer coisas que gosto (por diversão ou simplesmente relaxar, quando sinto vontade).

☑ Pratico exercícios regularmente (qualquer tipo - academia, pilates, dança, corrida, caminhada, natação, até mesmo exercícios em casa, qualquer um deles). Eu sei que isso não é opcional, é um hábito essencial.

☑ Limito o tempo que passo nas redes sociais. Eu sei que elas podem ser extremamente viciantes, por isso decido conscientemente quanto tempo devo usá-las.

☑ Tenho um bom relacionamento com meu passado. Sei que tenho traumas, assim como todo mundo. Já fiz terapia (se necessário ou se ainda precisar/quiser).

☑ Não passo longas horas sentado ou em pé. Procuro encontrar um equilíbrio entre os dois.

☑ Bebo água o suficiente.

☑ Tenho boas relações com as pessoas da minha vida. Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade.