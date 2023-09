Pacto Global da ONU reúne personalidades e alta liderança em NY para ajudar Brasil a avançar nas ODS

O Pacto Global da ONU no Brasil promove nos dias 14 e 15 de setembro o evento SDGs in Brazil, no Delegates Dining Room, dentro da Sede da ONU em Nova York, às vésperas da semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, para debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, ou SDG em inglês) por meio de iniciativas de empresas, além de outros temas ligados à Agenda 2030, como direitos humanos, meio ambiente e governança. Este ano, durante o evento, acontecerá o lançamento de mais um Movimento da estratégia Ambição 2030, o Impacto Amazônia.

O SDGs in Brazil vai contar com a presença de mais de 300 convidados, entre altas lideranças dos setores público e privado, representantes de organizações, formadores de opinião globais, representantes da Missão do Brasil na ONU, líderes internacionais do Pacto Global, entre outros. O evento terá cobertura da EXAME in loco.

“O tamanho do evento deste ano, com dois dias de intensa agenda para promover o intercâmbio multilateral de ideias e contatos, é uma amostra de como o Pacto Global vem crescendo no Brasil em número de empresas participantes e de iniciativas para acelerar a adoção da Agenda 2030”, afirma Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. “Ainda teremos a oportunidade de lançar oficialmente, diante de agentes e influenciadores de diversas partes do planeta, o Movimento Impacto Amazônia”.

Participantes na ONU

Nos dois dias do SDGs in Brazil, estão confirmadas as presenças de especialistas e personalidades, como Amy Webb (futurista norte-americana, fundadora e CEO do Future Today Institute), John Elkington (consultor britânico, precursor da sustentabilidade ambiental e social), Gavin Schmidt (climatologista britânico, modelador climático e diretor do NASA Goddard Institute for Space Studies em Nova York), Luciano Huck (apresentador da Globo), DJ Alok (presidente do Instituto Alok), Roberto Brito Mendonça (Líder Comunitário da Amazônia), a deputada federal Célia Xakriabá, DJ Eric Terena, Alcione Albanesi (empresária e filantropa), Luiza Helena Trajano (empresária), Dráuzio Varella (médico e escritor) e de Tarciana Medeiros (presidenta do Banco do Brasil), entre outros e outras.

O evento deste ano terá como mestre de cerimônia a jornalista e apresentadora Rafa Brites, e contará com mais uma atração, o SDGs in Brazil Videocast, com apresentação de Juliana Wallauer e Cris Bartis, apresentadoras do podcast Mamilos, que farão entrevistas com painelistas e demais convidados, retransmitidas pelos canais de mídia do Pacto Global da ONU no Brasil e de parceiros. Em salas temáticas, paralelamente às apresentações no palco central, serão expostos e debatidos assuntos sobre Direitos Humanos, Meio Ambiente, Amazônia e Governança.

A realização do SDGs in Brazil é do Pacto Global da ONU no Brasil, com apoio da Ambipar e Eletrobras e as parcerias de Aegea, Afya, BB Americas, Suvinil, United, Brasil Climate Summit, Ernest&Young, Instituto Alana, Instituto Alok e Exame.

Confira a programação completa:

Dia 14 - Palco Central

- Apresentação do evento - Carlo Pereira (CEO do Pacto Global da ONU no Brasil) e Rachel Maia (presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil).

- Painel com Amy Webb, futurista norte-americana, autora, fundadora e CEO do Future Today Institute.

- Painel Biodiversidade, a verdadeira riqueza do Planeta - apresentado por Pedro Harthung (diretor-executivo da Alana Foundation) e Peter Houlinhan (vice-presidente de Biodiversidade na XPrize), e mediação da jornalista Maria Prata.

- Painel Floresta em pé: Como os povos originários e empreendedores podem colaborar para uma Amazônia sustentável - apresentado por Luciano Huck (Rede Globo) e Roberto Brito Mendonça (líder comunitário da Amazônia), com mediação de Maria Prata.

- Lançamento do Movimento Impacto Amazônia - apresentado por Camila Valverde (diretora de Impacto do Pacto Global da ONU no Brasil).

- Painel O Futuro é Ancestral - Música, tecnologia secreta dos Povos Indígenas - apresentado pelo DJ Alok (presidente do Instituto Alok), pela líder indígena Tashka Yawanawa, pela deputada federal Célia Xakriabá, por Tina Marie Tyler (Hip Hop for Peace) e pelo produtor musical Fernando Garibay.

- Encerramento: com Rachel Maia (presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil) e Carlo Pereira (CEO do Pacto Global da ONU no Brasil).

- Abertura da Semana do Clima - com a participação do DJ Eric Terena (um dos fundadores do coletivo Mídia Índia).

- Apresentação musical - com DJ Alok, artistas indígenas e DJ Eric Terena.

Dia 15 - Palco Central

- Abertura oficial - com Sanda Ojiambo (assistente do Secretário Geral da ONU e CEO do Pacto Global da ONU), Rachel Maia (presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil), Carlo Pereira (CEO do Pacto Global da ONU no Brasil) e Ana Lucia Villela (Co-Fundadora do Instituto Alana).

- Painel Peixes limpos, águas sujas: por que os holofotes devem se expandir das empresas e suas cadeias de suprimentos para os mercados - apresentado por John Elkington (consultor).

- Conversation Circles - A apresentadora Gabriela Prioli e as jornalistas Maju Coutinho e Maria Clara farão entrevistas com Luiza Helena Trajano (presidente da Conselho de Administração do Magazine Luíza), Peter Senge (PhD e professor sênior na Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology e presidente-fundador da Society for Organizational Learning), Alcione Albanesi (empresária e filantropa da Amigos do Bem), Luisa Palacios, Tarciana Medeiros (presidenta BB), Drauzio Varella (médico), Shiv Khemka (empresário e filantropo indiano, conhecido por contribuições para o setor de mudanças climáticas), Jonah Smith (vice-presidente de ESG da IBM Global)

- Palestra do climatologista Gavin Schmidt (diretor do instituto NASA Goddard de estudos espaciais em Nova York, foi conselheiro sênior de Clima da administração da NASA em 2021).

- Painel O entretenimento como ferramenta de transformação - apresentação do documentarista Louis Psihoyos, com moderação de Krista Kleiner (artista, criadora e rainha da beleza filipino-americana).

- Apresentação do DJ Eric Terena.

- Show de drones Projecting Change – Voices from Nature Drone Show over The East River.

Salas temáticas, com painéis e debates sobre direitos Humanos, Meio Ambiente, Amazônia e Governança acontecem paralelamente aos eventos realizados no palco central:

Sala Direitos Humanos: Gênero e Raça - Desafios e Oportunidades na jornada rumo à inclusão até 2030 e Trabalho; Saúde Mental - Tecnologia e inovação: perspectivas do futuro do trabalho e saúde mental; Gênero e Raça: o futuro do trabalho para quem?; Conhecendo Práticas Inspiradoras: uma jornada até 2030; Mercado financeiro e o futuro do trabalho: trabalho decente, crescimento econômico e inovação.

Sala Meio ambiente: Clima e Circularidade - Economia circular e de baixo carbono: uma economia radicalmente diferente; Água e Oceano - Atuação coletiva, um novo momento para investir em água e saneamento; Ações empresariais para sustentabilidade do oceano.

Sala Amazônia: Impacto Amazônia: o uso do solo na Amazônia, produção e preservação; Floresta em pé e a importância dos povos originários; Bioeconomia na Amazônia legal e o Empreendedorismo; Lançamento: Bioeconomy Amazon Summit – 1ª Edição.

Sala Governança: Por que mobilizar a cadeia de valor é tão desafiador?Lançamento: Pacto Global passará a ser o National Host da Alliance for Integrity no Brasil; e UN Business Arena - Pacto Global da ONU Noruega.