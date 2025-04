No Dia da Terra, quem são os heróis que conquistaram o 'Oscar do Meio Ambiente'

Quem são as pessoas comuns que se tornaram grandes heróis ambientais? O Prêmio Goldman de 2025, conhecido como "Oscar do Meio Ambiente" acaba de divulgar seus vencedores: sete ativistas de diferentes partes do mundo que se destacaram por sua luta em prol da preservação e combate à crise climática.

A premiação, que acontece anualmente desde 1989, celebra os esforços de indivíduos que desafiaram estruturas poderosas para promover mudanças significativas. A grande missão é inspirar outras ações extraordinárias para proteger o planeta e trazer esperança frente aos maiores desafios atuais.

A homenagem coincide com o Dia da Terra, comemorado neste 22 de abril, e os vencedores levam para casa uma escultura de bronze em forma de "Ouroboros" -- uma representação de “serpente mordendo sua cauda" e símbolo do poder de renovação da natureza.

Nesta edição, a lista não contemplou nenhum brasileiro. Em 2023, a liderança indígena Alessandra Korap Munduruku, foi reconhecida pela defesa do território na bacia do rio Tapajós e em 2024, quem levou foi o jornalista Marcel Gomes, da Repórter Brasil, devido a investigação que expôs a "lavagem de gado" e sua ligação com o desmatamento na Amazônia.

A atual Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, também foi homenageada em 1996, pela sua dedicação e a engenhosidade como ativista e proteção de reservas extrativistas.

Conheça os vencedores de 2025

Semia Gharbi, da Tunísia

Ela foi uma das protagonistas na luta contra o esquema de tráfico ilegal de lixo doméstico entre a Itália e a Tunísia, o que resultou no retorno de 6 mil toneladas de resíduos para o país de origem. A sua campanha levou à prisão de mais de 40 funcionários públicos corruptos e provocou mudanças nas regulamentações da União Europeia para políticas de maior controle de exportações de resíduos.

Batmunkh Luvsandash, da Mongólia

Lutou contra a expansão de mineração no sul da Mongólia, conseguindo criar uma área protegida de 66.000 acres na província de Dornogovi. O local, rico em biodiversidade e abrigo de espécies ameaçadas, como a ovelha Argali e o jumento selvagem asiático, é um exemplo de resistência contra o avanço da atividade poluente no país.

Besjana Guri e Olsi Nika, da Albânia

A dupla albanesa foi responsável por uma campanha histórica que levou à criação do Parque Nacional do Rio Selvagem Vjosa, o primeiro do tipo na Albânia e na Europa. O local protege mais de 400 km de corredores fluviais livres, fundamentais para a biodiversidade de várias espécies em risco de extinção.

Carlos Mallo Molina, das Ilhas Canárias

Ele foi um dos principais articuladores de uma campanha global que evitou a construção do Porto Fonsalía, na Ilha de Tenerife, que ameaçava uma área marinha protegida de quase 69 hectares. Graças ao seu trabalho, o projeto foi cancelado, e agora Carlos lidera a criação de um centro de conservação marinha nas ilhas.

Laurene Allen, dos Estados Unidos

A ativista protagonizou uma ação decisiva contra a poluição gerada por uma planta industrial em New England (EUA). Sua campanha resultou no fechamento de uma fábrica responsável por contaminar fontes de água com produtos químicos tóxicos. A planta foi finalmente fechada em maio de 2024, após décadas de poluentes jogados no solo, ar e água.

Mari Luz Canaquiri Murayari, do Peru

Com o apoio da Associação de Mulheres Huaynakana Kamatahuara Kana, Mari Luz Canaquiri Murayari foi a responsável por um histórico julgamento que reconheceu o rio Marañón, no Peru, como uma entidade legal.

Essa decisão histórica protege o rio de contaminações futuras e fortalece os direitos das comunidades indígenas Kukama da região, além de representar um marco na proteção de uma área que também faz parte da Amazônia.