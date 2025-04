Startup brasileira recebe prêmio de US$ 15 milhões por projeto de remoção de carbono

A NetZero, uma greentech franco-brasileira focada em soluções sustentáveis para a agricultura e carbono, foi premiada com US$ 15 milhões no XPRIZE Carbon Removal, um dos maiores prêmios globais dedicados à remoção de carbono da atmosfera.

A empresa foi reconhecida por seu modelo inovador de biochar, uma tecnologia que utiliza resíduos agrícolas, como cascas de café, para capturar e armazenar carbono no solo, ao mesmo tempo em que melhora a produtividade agrícola com o aumento da saúde do solo.

Após quatro anos de competição, a NetZero conquistou a segunda posição na categoria de remoção de carbono da atmosfera. A iniciativa XPRIZE é uma competição de US$ 100 milhões que visa acelerar o desenvolvimento de soluções para enfrentar as mudanças climáticas, com foco em tecnologias sustentáveis, eficazes e escaláveis.

A empresa já vem aplicando essa solução em diversas regiões do Brasil, com produtores de café em Minas Gerais e Espírito Santo, que têm observado resultados positivos. Rodrigo Belizário, produtor de café em Brejetuba (ES), relatou que o uso do biochar aumentou a produtividade em até 20%, além de reduzir os custos de produção.

"O biochar, além de sustentável e inovador, é um forte aliado do produtor. Ele permite reduzir os custos a longo prazo e aumentar o faturamento", afirmou Belizário, que cultiva café em uma área de 2 mil hectares.

Benefícios do biochar

O biochar é um condicionador de solo produzido através da pirólise, um processo em que resíduos orgânicos são aquecidos sem oxigênio. Esse processo captura o carbono da atmosfera e o armazena no solo por milhares de anos, ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Além disso, o biochar melhora a retenção de água e nutrientes, aumentando a fertilidade do solo e contribuindo para o crescimento saudável das plantas.

Outro exemplo vem de Renato de Souza Januário, cafeicultor em Lajinha (MG), que também aplica o biochar em sua propriedade. Para ele, os benefícios são visíveis, com plantas mais robustas e raízes mais grossas, além de uma melhora na qualidade do grão. "O biochar tem uma ação duradoura. Você aplica uma única vez e ele permanece no solo por 15 a 20 anos. Com a tendência de alta do preço do café, é um investimento que traz retorno", afirmou Januário.

A eficiência do biochar é especialmente relevante em tempos de mudanças climáticas, quando a agricultura enfrenta desafios como secas prolongadas e variações climáticas imprevisíveis. A utilização de biochar ajuda a tornar a produção agrícola mais resiliente, permitindo aos produtores manter a produtividade mesmo diante de condições adversas.

Conquista em prêmio ambiental

O prêmio de US$ 15 milhões conquistado pela NetZero permitirá a expansão de sua operação, com o objetivo de tornar o biochar uma solução escalável para mais produtores ao redor do mundo. Axel Reinaud, cofundador e CEO da NetZero, destacou que o prêmio reafirma o modelo da empresa. "Estamos profundamente orgulhosos de ser premiados nesta competição prestigiada. Esse reconhecimento posiciona o biochar como uma solução vital na luta contra as mudanças climáticas", afirmou Reinaud.

Além de contribuir para a sustentabilidade agrícola, o biochar também tem um impacto ambiental significativo. Segundo Pedro de Figueiredo, cofundador da NetZero, a aplicação do biochar pode reduzir em até um terço o uso de fertilizantes químicos e ainda aumentar a produtividade das lavouras.

O XPRIZE Carbon Removal é uma competição lançada em 2021 com o objetivo de identificar e escalar soluções de remoção de carbono de alto impacto. O prêmio de US$ 100 milhões foi concedido a 20 finalistas que demonstraram a capacidade de remover mais de 1.000 toneladas de CO2 da atmosfera.

A NetZero, com seu modelo baseado no biochar, foi uma das mais de 1.300 equipes que participaram do desafio global. Para a empresa, o prêmio é um passo importante para transformar o biochar em uma solução acessível e eficiente em larga escala, tanto para a agricultura quanto para a mitigação das mudanças climáticas.

Cenário do café no Brasil

O mercado de café brasileiro tem enfrentado desafios devido às condições climáticas extremas, como secas prolongadas e ondas de calor. A safra de 2025 deve sofrer uma queda de 12,4% em relação ao ano anterior, impactando diretamente a produção. Em paralelo, o Brasil registrou recorde de exportações em 2024, com 50,4 milhões de sacas exportadas, um aumento de 28,8% em relação ao ano anterior.

Com o mercado global em crescimento, a utilização de tecnologias como o biochar surge como uma alternativa para aumentar a produtividade e garantir a competitividade do café brasileiro sem aumentar a utilização de fertilizantes.