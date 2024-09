Na ONU, Brasil usará redução no desmatamento e aquecimento global para conter crise das queimadas

O Brasil está pegando fogo. Essa talvez seja uma das frases mais pronunciadas pelos brasileiros que chegam a Nova York, desde segunda-feira, 16, para participar da Semana do Clima e da Assembleia Geral da ONU. Da lamentação pela tragédia, as conversas derivam para temas da diplomacia e como a posição do país perante as nações desenvolvidas é enfraquecida por conta do desastre climático.

Diplomacia, no entanto, é uma via de mão dupla, e o “Ministério das Relações Exteriores” está pronto para retrucar acusações. Se o “Brasil”, dono da maior biodiversidade do planeta, não consegue apagar o fogo, países desenvolvidos também não estão isentos das consequências das “mudanças climáticas”.

“Essa é uma consequência das mudanças climáticas, que afeta a todos”, disse à “EXAME” o embaixador “André Corrêa do Lago”, secretário para “clima e meio ambiente” do Itamaraty.

Neste ano, foram identificados mais de “180.000 focos de incêndio”, quase o total de 2023. Apesar das imagens alarmantes, o embaixador destacou que o Brasil já promoveu uma grande “redução do desmatamento” na Amazônia.

O impacto das queimadas e o foco no aquecimento global

Corrêa do Lago ressalta que as queimadas são uma consequência direta do “aquecimento global”, o que faz com que muitos enxerguem a situação de forma mais grave em termos de “desmatamento” do que realmente é. Ele argumenta que o foco deve estar em medidas eficazes para “combater as mudanças climáticas”, mas sem sobrecarregar financeiramente os países que estão liderando esses esforços.

“Você tem que tomar a medida que ajuda a combater a mudança do clima”, afirmou o embaixador, ressaltando a importância de não afundar financeiramente as nações em desenvolvimento. Para ele, as imagens de queimadas, apesar de chocantes, acabam gerando uma visão distorcida da realidade, uma vez que não refletem a queda nas taxas de “desmatamento” já alcançadas.