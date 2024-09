Banco Mundial chega a financiamento recorde de R$ 230,8 bilhões para enfrentar mudança climática

O Banco Mundial anunciou, nesta quinta-feira, 19, que forneceu um financiamento recorde de US$ 42,6 bilhões (R$ 230,8 bilhões) para enfrentar a mudança climática no ano financeiro de 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

A organização multilateral buscou aumentar o seu compromisso de financiamento climático sob a nova presidência de Ajay Banga, que assumiu o cargo em 2023 com o compromisso de reformá-la.

Em dezembro, o Banco Mundial se comprometeu a aumentar a proporção do seu financiamento total atribuído à adaptação à mudança climática de 35% para 45% a partir do ano fiscal de 2025, que começou em julho.

Este ano fiscal chegou perto da meta. Segundo anunciou em comunicado na quarta-feira, 18, cerca de 44% do financiamento total do Grupo Banco Mundial, de US$ 97 bilhões (R$ 525 bilhões), teve um componente climático.

Este número inclui empréstimos e outros instrumentos financeiros, como subsídios e garantias, disse à AFP por e-mail um funcionário do organismo criado há 80 anos em Washington.

Esse financiamento ajudou a "apoiar os esforços para acabar com a pobreza", "energias mais limpas, comunidades mais resilientes e economias mais fortes", observou. "Mas há mais a fazer", acrescentou.