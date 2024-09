Gupy abre 60 vagas para capacitação em Sucesso do Cliente focada em pessoas com deficiência

A Gupy, companhia de recrutamento, seleção e recursos humanos, abriu 60 vagas para uma capacitação na área de Costumer Success. Chamada “Certificação Exclusiva Inclusiva”, é a segunda edição do programa voltado para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantindo o desenvolvimento produtivo dessa população.

O programa busca apresentar práticas da área de Sucesso do Cliente, que auxilia os consumidores do primeiro contato ao pós-venda. Voltado para profissionais com ensino médio completo e interesse em atuar na área de atendimento ao cliente, o programa oferece uma formação completa sobre práticas de sucesso no relacionamento com o cliente.

Entre os temas abordados estão estratégias de integração, análise de KPIs, gestão de feedbacks e o uso de dados para a tomada de decisões. “Acreditamos que, em cada aula, os estudantes poderão aprimorar um ponto importante para o sucesso no atendimento”, destaca Jhenyffer Coutinho, Líder da Experiência da Pessoa Candidata na Gupy.

Capacitação inclusiva

Serão cinco semanas de formações online e ao vivo com especialistas em sucesso e suporte do cliente da Gupy. Ao final das aulas, os participantes deverão entregar um projeto final com base no conteúdo aplicado. As inscrições estão abertas até 25 de setembro, e as aulas têm início em 3 de outubro. Para garantir o certificado, o participante precisa atingir 80% de participação nas aulas e entregar um projeto final.

A ação conta com parcerias institucionais, como a CS Academy, plataforma de cursos, Hand Talk, plataforma de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, e Talento Incluir, consultoria em diversidade e inclusão.

Essa iniciativa não é a única voltada para a inclusão promovida pela Gupy. Segundo Coutinho, a empresa também lançou o Manifesto da Experiência da Pessoa Candidata no início do ano, com o objetivo de garantir a acessibilidade nos processos seletivos, assegurando práticas justas e sem discriminação. “Estamos orgulhosos em caminhar em prol da equidade”, finaliza.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Gupy, acessando o link a seguir.