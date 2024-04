Governo dos EUA anuncia R$ 100 bilhões para projetos de energia limpa

O governo de Joe Biden anunciou nesta quinta-feira, 4, um financiamento de US$ 20 bilhões (R$ 100 bilhões) para projetos de energia limpa e a luta contra as mudanças climáticas, uma iniciativa dirigida a comunidades vulneráveis.

Os subsídios foram anunciados pela agência americana de proteção ambiental (EPA), em conjunto com a vice-presidente do país, Kamala Harris, e visam a levantar capital privado para apoiar "dezenas de milhares de projetos" ligados à redução da poluição e dos custos energéticos e à promoção das energias limpas.

Os US$ 20 bilhões funcionariam como alavanca para atrair mais financiamento, em uma proporção de US$ 7 de capital privado para US$ 1 dinheiro público, segundo o comunicado da EPA. Cerca de 70% do total deveria ser destinado a comunidades menos favorecidas, segundo Kamala.