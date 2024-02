Energia renovável avança no setor de aves

As fontes renováveis de energia têm avançado entre as empresas avícolas, segundo levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) do país. A pesquisa aponta que 69% dos entrevistados – que representam dois terços da produção avícola nacional – investiram nos últimos três anos no aumento da participação da energia limpa e já confirmam projetos futuros.

Segundo a ABPA, a pesquisa usou a metodologia adotada pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Entre os que estão investindo em energia renovável, 56% disseram não dispor de qualquer subsídio para implantar os projetos. Muitos produtores, no entanto, contam com financiamentos junto a própria integradora

Entre as empresas avícolas entrevistadas, todas estão com programas implantados ou têm estudos em andamento com o objetivo de aumentar a participação das energias renováveis.

Ainda segundo a associação, 63% dos produtores monitoram entre 70% e 100% dos processos por meio de indicadores, com o objetivo principal de corrigir falhas e reduzir desperdícios.

Energia solar

A energia solar tem avançado entre os produtores do setor. Entre as razões, segundo Sula Alves, diretora técnica da ABPA, está a queda no valor da implantação da tecnologia e a oferta de linhas de crédito.

“A energia solar não é novidade, mas os produtores têm observado um retorno mais rápido do investimento por conta da queda no investimento inicial. Além disso, muitos falam da maior disponibilidade de dispositivos”, explica a representante da ABPA.

Há cerca de dois anos, a ABPA procurou apoio da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) para ajudar na divulgação da tecnologia. Na época, foram promovidos encontros com os produtores, além de ter sido formulada uma cartilha para ajudar a tirar dúvidas. Ainda segundo a pesquisa, 73% implantaram tecnologias para utilização de biomassa (incluindo biodigestores).

Outra informação da pesquisa aponta que 75% das indústrias do setor contam com garantia total de suprimento energético, o que reduz a exposição a oscilações da rede.

De acordo com a diretora da ABPA, a energia eólica e o uso de biodigestores têm sido outras alternativas de fonte de energia renovável entre os produtores. No caso do biogás, no entanto, o crescimento tem sido cercado de cautela, já que o transporte dos rejeitos não pode comprometer os protocolos sanitários da criação de aves.