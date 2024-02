Do Super Bowl aos planos da Raízen: transição energética se destaca no ESG

A transição energética tem dominado as pautas de ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) nesta semana. Exemplo disto é a preocupação do grandioso Super Bowl em divulgar o abastecimento do evento com energia 100% renovável pela primeira vez. O foco no tema também mexe com a Agência Internacional de Energia, que começa a discutir a adesão da Índia como membro pleno.

Já no Brasil, a Raízen detalha plano de diversificação dos negócios ao ter como meta a conquista de 10% do mercado livre de energia em 6 anos. Veja essas e outras notícias que foram destaque na EXAME ESG neste semana.

A Raízen, que tem na produção de açúcar e etanol e na distribuição de combustíveis seus principais negócios, almeja conquistar 10% do mercado livre de energia em 6 anos, e, para isso, busca conquistar um quarto do segmento de geração distribuída, composto por fontes geradas localmente em menor escala, como a energia solar. Até o momento, a Power conta com 100 parques solares em operação, própria ou por terceiros. A estratégia é seguir pelo caminho fotovoltaico. “A eólica não faz sentido na geração distribuída”, disse Frederico Saliba, CEO da Raízen Power, em entrevista exclusiva à EXAME.

Os ministros dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram em começar a discutir a adesão da Índia como membro pleno. A aproximação do país indiano com a agência começou em 2017, mas, para a organização, o papel da Índia será “cada vez mais importante para abordar questões energéticas e climáticas”. A decisão foi anunciada em comunicado após reuniões ministeriais da AIE.

O Super Bowl é marcado por números superlativos, como audiências elevadas e altos desembolsos dos anunciantes. A decisão da 58ª edição do campeonato da NFL realizada no último domingo, 11, foi a mais assistida da história.

A edição de 2024, no entanto, foi marcada também pela pauta verde. Pela primeira vez, uma final do Super Bowl foi 100% abastecida por energia renovável — graças ao acordo do Allegiant Stadium, sede do Las Vegas Raiders, que sediou a decisão do Super Bowl LVIII, e a NV Energy, dona da fazenda solar.

A empresa de softwares e tecnologia Google anunciou que fornecerá a estrutura de computação e inteligência artificial (IA) para processar dados de emissões de metano com o satélite MethaneSAT. O aparelho será levado ao espaço a bordo de um foguete operado pela companhia do empresário Elon Musk, a SpaceX.

“Anunciamos uma parceria com o Environmental Defense Fund (EDF) que combina a nossa ciência e tecnologia para reduzir as emissões de metano. Esta é uma das ações mais poderosas e de curto prazo que podemos tomar para reduzir o aquecimento global”, afirma Yael Maguire, vice-presidente e gerente geral, desenvolvedor geográfico e de sustentabilidade do Google.

Os Emirados Árabes Unidos, enquanto presidentes da última COP28, e os seus sucessores, Azerbaijão e Brasil, anunciaram o início de uma aliança sem precedentes para "melhorar a cooperação e a continuidade" das negociações da cúpula climática da ONU.

Os 198 países signatários do acordo final da COP28, assinado em dezembro em Dubai, instaram as três presidências a trabalharem em conjunto em um "roteiro" para conter o aquecimento global a 1,5ºC em comparação com a era pré-industrial, a meta mais ambiciosa definida pelo Acordo de Paris de 2015.

As imagens utilizadas na internet têm amplificado os vieses de gênero em profissões, é o que aponta um estudo da revista Nature. De acordo com a publicação, os vieses, frequentes em textos, são ainda mais fortes quando em imagens. Exemplo disto é quando profissões como dentista, modelo e nutricionista são fortemente representadas por mulheres.

Os textos do Google Notícias exibem, de modo geral, um viés relativamente fraco em relação à representação masculina, enquanto isto é quatro vezes mais forte no Google Imagens. De acordo com o Google News, 56% das categorias são masculinas, enquanto 62% são masculinas no Google Images.